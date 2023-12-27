https://crimea.ria.ru/20231227/metr-do-batarei-kak-pravilno-ustanovit-novogodnyuyu-elku--sovety-mchs-1133831064.html

Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС

Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС

Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Елка не должна загромождать проходы к путям эвакуации, напомнил Игорь Скуртул. В первую очередь это касается новогодних красавиц, установленных в общественных местах. В случае возгорания следует незамедлительно обесточить гирлянды.Для этого в доме лучше всего иметь огнетушитель. Использовать воду также допустимо, но чтобы найти для нее емкость и набрать нужное количество, уйдет много времени. Огнетушителем можно воспользоваться гораздо быстрее.Живые елки следует приобретать только на официальных елочных базарах. Как отличить легально срубленное, качественное дерево, рассказала РИА Новости Крым эксперт. По ее словам, живая елка входит в категорию невозвратных товаров, поэтому выбирать ее следует внимательно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе зажгли главную городскую елкуНовогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елкуКак выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года

https://crimea.ria.ru/20231213/gde-v-simferopole-mozhno-kupit-novogodnyuyu-elku-1133512298.html

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