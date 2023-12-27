Рейтинг@Mail.ru
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231227/metr-do-batarei-kak-pravilno-ustanovit-novogodnyuyu-elku--sovety-mchs-1133831064.html
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
новый год
новый год 2024
совет эксперта
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133510309_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc611ad79a168c1a52b1fa1255f9a948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Елка не должна загромождать проходы к путям эвакуации, напомнил Игорь Скуртул. В первую очередь это касается новогодних красавиц, установленных в общественных местах. В случае возгорания следует незамедлительно обесточить гирлянды.Для этого в доме лучше всего иметь огнетушитель. Использовать воду также допустимо, но чтобы найти для нее емкость и набрать нужное количество, уйдет много времени. Огнетушителем можно воспользоваться гораздо быстрее.Живые елки следует приобретать только на официальных елочных базарах. Как отличить легально срубленное, качественное дерево, рассказала РИА Новости Крым эксперт. По ее словам, живая елка входит в категорию невозвратных товаров, поэтому выбирать ее следует внимательно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе зажгли главную городскую елкуНовогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елкуКак выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
https://crimea.ria.ru/20231213/gde-v-simferopole-mozhno-kupit-novogodnyuyu-elku-1133512298.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133510309_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c35e8e01988eda8efd8eda6e32a10bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, новый год 2024, совет эксперта, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, общество, крым, новости крыма
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС

Как правильно и безопасно установить новогоднюю елку

16:35 27.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.

"Я напомню всем, что срок эксплуатации электрических гирлянд – в среднем около пяти лет. Но мы ее обычно свернули, в коробочку положили, потом развернули, и сколько лет этой гирлянде, мы уже не знаем. Поэтому надо обязательно обращать внимание на целостность всех соединений. Ни в коем случае нельзя оставлять ее включенной на ночь, и ни в коем случае не оставлять без присмотра", - рассказал он.

Елка не должна загромождать проходы к путям эвакуации, напомнил Игорь Скуртул. В первую очередь это касается новогодних красавиц, установленных в общественных местах. В случае возгорания следует незамедлительно обесточить гирлянды.

"Первое, что мы должны сделать, это вызвать пожарную охрану по телефону 01 со стационарного телефона, 101 и 112 – с мобильного, это единая диспетчерская служба. Второе – по возможности эвакуировать всех, кто находится в опасной зоне. И третье – если есть первичные средства пожаротушения, попробовать ликвидировать пожар", - напомнил специалист.

Для этого в доме лучше всего иметь огнетушитель. Использовать воду также допустимо, но чтобы найти для нее емкость и набрать нужное количество, уйдет много времени. Огнетушителем можно воспользоваться гораздо быстрее.
Живые елки следует приобретать только на официальных елочных базарах. Как отличить легально срубленное, качественное дерево, рассказала РИА Новости Крым эксперт. По ее словам, живая елка входит в категорию невозвратных товаров, поэтому выбирать ее следует внимательно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе зажгли главную городскую елку
Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 13:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку
 
Новый годНовый год 2024Совет экспертаГУ МЧС РФ по Республике КрымИгорь СкуртулОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
17:28Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
17:13Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
17:02В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистики
16:55В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет
16:51Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки
16:35Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
16:14Ялтинские парковки сделают бесплатными в новогодние праздники
15:56В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальков
15:35ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику
15:24В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
15:07Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*
14:52Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
14:39Глава администрации Черноморского района Крыма уходит в отставку
14:26Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
13:47В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
13:29Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
13:19Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
12:56В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
12:47Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
Лента новостейМолния