https://crimea.ria.ru/20241206/krym-mog-by-ostatsya-ukrainskim--lavrov-1142423048.html

Крым мог бы остаться украинским – Лавров

Крым мог бы остаться украинским – Лавров - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Крым мог бы остаться украинским – Лавров

Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T06:06

2024-12-06T06:06

2024-12-06T06:17

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе, который разгорелся после госпереворота, прекратился. Для этого было необходимо соблюсти Минские соглашения. Но и тут у вновь избранной верхушки киевского режима не хватило мудрости.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цельЛавров назвал условие завершения конфликта на УкраинеЗачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, россия, украина, такер карлсон, новости, новости крыма, политика