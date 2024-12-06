https://crimea.ria.ru/20241206/krym-mog-by-ostatsya-ukrainskim--lavrov-1142423048.html
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Крым мог бы остаться украинским – Лавров - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T06:06
2024-12-06T06:06
2024-12-06T06:17
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе, который разгорелся после госпереворота, прекратился. Для этого было необходимо соблюсти Минские соглашения. Но и тут у вновь избранной верхушки киевского режима не хватило мудрости.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цельЛавров назвал условие завершения конфликта на УкраинеЗачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, россия, украина, такер карлсон, новости, новости крыма, политика
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Лавров: Крым мог остаться украинским, если бы не госпереворот 2014 года
06:06 06.12.2024 (обновлено: 06:17 06.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе, который разгорелся после госпереворота, прекратился. Для этого было необходимо соблюсти Минские соглашения. Но и тут у вновь избранной верхушки киевского режима не хватило мудрости.
"Но они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую", - отметил министр.
Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью
с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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