Рейтинг@Mail.ru
Крым мог бы остаться украинским – Лавров - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241206/krym-mog-by-ostatsya-ukrainskim--lavrov-1142423048.html
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Крым мог бы остаться украинским – Лавров - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T06:06
2024-12-06T06:17
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
крым
россия
украина
такер карлсон
новости
новости крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972966_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_1988f55df0b4c516bccb907314821d87.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе, который разгорелся после госпереворота, прекратился. Для этого было необходимо соблюсти Минские соглашения. Но и тут у вновь избранной верхушки киевского режима не хватило мудрости.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цельЛавров назвал условие завершения конфликта на УкраинеЗачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972966_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72cda56011f98792f6205085c48dc7da.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, россия, украина, такер карлсон, новости, новости крыма, политика
Крым мог бы остаться украинским – Лавров

Лавров: Крым мог остаться украинским, если бы не госпереворот 2014 года

06:06 06.12.2024 (обновлено: 06:17 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму
Вид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым мог бы до сих пор быть в составе Украины, если бы в 2014 году в стране не произошел государственный переворот. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе, который разгорелся после госпереворота, прекратился. Для этого было необходимо соблюсти Минские соглашения. Но и тут у вновь избранной верхушки киевского режима не хватило мудрости.
"Но они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую", - отметил министр.
Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель
Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине
Зачем Зеленский публично отказался от военного возвращения Крыма
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)КрымРоссияУкраинаТакер КарлсонНовостиНовости КрымаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
08:27Ремонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу
08:13Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада
07:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
07:36Россия не хочет войны с США – Лавров
07:05Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
06:45В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей
06:29Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
06:24Беспилотники пытались атаковать Воронеж
06:06Крым мог бы остаться украинским – Лавров
05:49На Крымском мосту закрыли движение
00:31Мощные удары по Украине - что известно
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:46Александр Хинштейн - биография
23:3537 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму
23:24Контингент НАТО на Украине и новый договор с Белоруссией: главное за день
22:48Над Крымом отработала ПВО
22:44Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
22:36Обращение Макрона к нации - главные тезисы
Лента новостейМолния