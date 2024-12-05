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Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи
Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи
Прокуратура Крыма организовала проверку информации о нарушении прав жильцов общежития в Керчи, помещения которого находятся в неудовлетворительном состоянии. Об РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T13:16
2024-12-05T13:16
2024-12-05T13:16
керчь
олег камшилов
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку информации о нарушении прав жильцов общежития в Керчи, помещения которого находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По предварительной информации, помещения общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии, электропроводка изношена. Кроме того, здание не приспособлено к нуждам проживающего в общежитии инвалида.Прокуратура намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства при содержании общежития. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.О нарушении прав жителей общежития на Кавказской в Керчи сайт РИА Новости Крым сообщал еще в сентябре 2021 года.Жители жаловались, что здание находится в аварийном состоянии, не закончен ремонт, не изолирована электропроводка, фасад здания рассыпается.Главное следственное управление СК РФ по региону и прокуратура республики сообщили, что по выявленным фактам организована проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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керчь, олег камшилов, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия
Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи
В Крыму прокуратура начала проверку условий проживания людей в аварийном общежитии в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку информации о нарушении прав жильцов общежития в Керчи, помещения которого находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка информации, озвученной в эфире одного из региональных телеканалов, о нарушении прав жильцов общежития по улице Кавказской в Керчи", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, помещения общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии, электропроводка изношена. Кроме того, здание не приспособлено к нуждам проживающего в общежитии инвалида.
Прокуратура намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства при содержании общежития. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
О нарушении прав жителей общежития на Кавказской в Керчи сайт РИА Новости Крым сообщал
еще в сентябре 2021 года.
Жители жаловались, что здание находится в аварийном состоянии, не закончен ремонт, не изолирована электропроводка, фасад здания рассыпается.
Главное следственное управление СК РФ по региону и прокуратура республики сообщили, что по выявленным фактам организована проверка.
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