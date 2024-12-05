https://crimea.ria.ru/20241205/prokuratura-kryma-proveryaet-avariynoe-obschezhitie-v-kerchi-1142398554.html

Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи

Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в Керчи

Прокуратура Крыма организовала проверку информации о нарушении прав жильцов общежития в Керчи, помещения которого находятся в неудовлетворительном состоянии. Об РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T13:16

2024-12-05T13:16

2024-12-05T13:16

керчь

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку информации о нарушении прав жильцов общежития в Керчи, помещения которого находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По предварительной информации, помещения общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии, электропроводка изношена. Кроме того, здание не приспособлено к нуждам проживающего в общежитии инвалида.Прокуратура намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства при содержании общежития. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.О нарушении прав жителей общежития на Кавказской в Керчи сайт РИА Новости Крым сообщал еще в сентябре 2021 года.Жители жаловались, что здание находится в аварийном состоянии, не закончен ремонт, не изолирована электропроводка, фасад здания рассыпается.Главное следственное управление СК РФ по региону и прокуратура республики сообщили, что по выявленным фактам организована проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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