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Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды
Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды
В Феодосии после завершения ремонтных работ на водоводе произошла новая авария. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T20:13
2024-12-05T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии после завершения ремонтных работ на водоводе произошла новая авария. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что без водоснабжения остаются жители более 40 улиц и переулков: ул. Боевая, ул. Русская, ул. Революционная, ул. Вересаева, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Мокроуса, ул. Обуховой, ул. Семашко, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, ул. 30-й Стрелковой дивизии, ул. Земская, ул. Украинская, 1-14, Симферопольское Шоссе, 1-3, ул. Кирова, ул. Назукина, ул. В.Коробкова, ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. Стамова, пер. Воинский, ул. Славянский, ул. Беломорский, ул. Пономаревой, пер. Мопровский, пер. Андреевский ул. Свердлова, пер. Конечный, просп. Айвазовского, ул. Горбачева, ул. Федько, 1, ул. Земская, ул. Галерейная, пер. Свердлова, ул. Кирова, ул. В. Коробкова, ул. Назукина, ул. Десантников, ул. Краснобаева, ул. Горького, ул. Победы, а также прилегающие улицы и переулки.Воду у горожан отключили в 9:00 5 декабря в связи с ремонтными работами. Для граждан был организован подвоз питьевой воды по графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку водыВ Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
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Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды

В Феодосии после ремонта водовода произошла новая авария – без воды более 40 улиц

20:13 05.12.2024 (обновлено: 20:24 05.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии после завершения ремонтных работ на водоводе произошла новая авария. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"После завершения работ по ул. Русской и заполнения системы образовалось новое повреждение. Ремонтные работы продолжаются. Время ограничения продлевается ориентировочно до 02:00 6 декабря", - сказано в сообщении предприятия в Telegram-канале.
Отмечается, что без водоснабжения остаются жители более 40 улиц и переулков: ул. Боевая, ул. Русская, ул. Революционная, ул. Вересаева, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Мокроуса, ул. Обуховой, ул. Семашко, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, ул. 30-й Стрелковой дивизии, ул. Земская, ул. Украинская, 1-14, Симферопольское Шоссе, 1-3, ул. Кирова, ул. Назукина, ул. В.Коробкова, ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. Стамова, пер. Воинский, ул. Славянский, ул. Беломорский, ул. Пономаревой, пер. Мопровский, пер. Андреевский ул. Свердлова, пер. Конечный, просп. Айвазовского, ул. Горбачева, ул. Федько, 1, ул. Земская, ул. Галерейная, пер. Свердлова, ул. Кирова, ул. В. Коробкова, ул. Назукина, ул. Десантников, ул. Краснобаева, ул. Горького, ул. Победы, а также прилегающие улицы и переулки.
Воду у горожан отключили в 9:00 5 декабря в связи с ремонтными работами. Для граждан был организован подвоз питьевой воды по графику.
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