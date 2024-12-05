https://crimea.ria.ru/20241205/avariya-posle-remonta-v-feodosii-bolshe-40-ulits-bez-vody-1142418664.html

Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды

Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды

В Феодосии после завершения ремонтных работ на водоводе произошла новая авария. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T20:13

2024-12-05T20:13

2024-12-05T20:24

крым

феодосия

вода крыма

вода в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/79/1117787991_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_15e2fb92241be3c73bcd44b8044a3398.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии после завершения ремонтных работ на водоводе произошла новая авария. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что без водоснабжения остаются жители более 40 улиц и переулков: ул. Боевая, ул. Русская, ул. Революционная, ул. Вересаева, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Мокроуса, ул. Обуховой, ул. Семашко, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, ул. 30-й Стрелковой дивизии, ул. Земская, ул. Украинская, 1-14, Симферопольское Шоссе, 1-3, ул. Кирова, ул. Назукина, ул. В.Коробкова, ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. Стамова, пер. Воинский, ул. Славянский, ул. Беломорский, ул. Пономаревой, пер. Мопровский, пер. Андреевский ул. Свердлова, пер. Конечный, просп. Айвазовского, ул. Горбачева, ул. Федько, 1, ул. Земская, ул. Галерейная, пер. Свердлова, ул. Кирова, ул. В. Коробкова, ул. Назукина, ул. Десантников, ул. Краснобаева, ул. Горького, ул. Победы, а также прилегающие улицы и переулки.Воду у горожан отключили в 9:00 5 декабря в связи с ремонтными работами. Для граждан был организован подвоз питьевой воды по графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку водыВ Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма