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В Севастополе остановлено движение парома - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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В Севастополе остановлено движение парома
В Севастополе остановлено движение парома - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Севастополе остановлено движение парома
В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T10:01
2024-12-03T10:03
севастополь
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
новости
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.Причины остановки не указаны.Пассажирские паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Во вторник, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается северо-восточный ветер до 10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схемаЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
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РИА Новости Крым
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севастополь, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, новости, паромы и катера в севастополе
В Севастополе остановлено движение парома

Паром временно приостановил движение в Севастополе

10:01 03.12.2024 (обновлено: 10:03 03.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
"Паром временно приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причины остановки не указаны.
Пассажирские паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Во вторник, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается северо-восточный ветер до 10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 градусов.
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СевастопольДепартамент транспорта СевастополяМорской транспортНовостиПаромы и катера в Севастополе
 
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