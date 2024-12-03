https://crimea.ria.ru/20241203/v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-paroma-1142326687.html

В Севастополе остановлено движение парома

В Севастополе остановлено движение парома - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Севастополе остановлено движение парома

В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T10:01

2024-12-03T10:01

2024-12-03T10:03

севастополь

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

новости

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.Причины остановки не указаны.Пассажирские паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Во вторник, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается северо-восточный ветер до 10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схемаЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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