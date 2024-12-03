https://crimea.ria.ru/20241203/v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-paroma-1142326687.html
В Севастополе остановлено движение парома
В Севастополе остановлено движение парома - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Севастополе остановлено движение парома
В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T10:01
2024-12-03T10:01
2024-12-03T10:03
севастополь
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
новости
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a30688ea2b0c5a74f886c551b3fed97a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлено движение парома через бухту. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.Причины остановки не указаны.Пассажирские паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Во вторник, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается северо-восточный ветер до 10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схемаЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d7e6f5f735efc66127170420b57e00a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, новости, паромы и катера в севастополе
В Севастополе остановлено движение парома
Паром временно приостановил движение в Севастополе
10:01 03.12.2024 (обновлено: 10:03 03.12.2024)