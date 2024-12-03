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Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схема - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схема
Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схема - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схема
В Симферополе во вторник в связи с работами по обрезке деревьев частично ограничат движение, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T06:37
2024-12-03T06:37
симферополь
администрация симферополя
транспорт
логистика
новости крыма
автомобиль
обрезка деревьев в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник в связи с работами по обрезке деревьев частично ограничат движение, сообщает пресс-служба администрации города."В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 8 до 18 часов 3 декабря будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Киевская – от переулка Клинический до улицы Мате Залки", – сказано в сообщении.В это же время движение ограничат по одной полосе на участке улицы Луговая – от дома №61 до Центральной районной больницы. Власти крымской столицы просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно, например, повреждение линий электропередачи. В любом случае на месте аварийного дерева предусмотрена высадка саженца: в Симферополе в этом году запланировано высадить 2,5 тысяч саженцев деревьев, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу СалгираПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
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РИА Новости Крым
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симферополь, администрация симферополя, транспорт, логистика, новости крыма, автомобиль, обрезка деревьев в симферополе
Где в Симферополе во вторник ограничат движение – схема

В Симферополе во вторник из-за обрезки деревьев ограничат движение

06:37 03.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник в связи с работами по обрезке деревьев частично ограничат движение, сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 8 до 18 часов 3 декабря будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Киевская – от переулка Клинический до улицы Мате Залки", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения
Схема ограничения движения
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения
В это же время движение ограничат по одной полосе на участке улицы Луговая – от дома №61 до Центральной районной больницы. Власти крымской столицы просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения
Схема ограничения движения
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения
Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно, например, повреждение линий электропередачи. В любом случае на месте аварийного дерева предусмотрена высадка саженца: в Симферополе в этом году запланировано высадить 2,5 тысяч саженцев деревьев, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.
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