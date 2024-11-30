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Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит

Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит

В селе Цветочное Белогорского района Крыма в субботу проведут уничтожение боеприпасов, будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T11:35

2024-11-30T11:35

2024-11-30T11:35

крым

белогорский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В селе Цветочное Белогорского района Крыма в субботу проведут уничтожение боеприпасов, будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в СевастополеВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической

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белогорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма