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Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит
Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит
В селе Цветочное Белогорского района Крыма в субботу проведут уничтожение боеприпасов, будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T11:35
2024-11-30T11:35
крым
белогорский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
олег крючков
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В селе Цветочное Белогорского района Крыма в субботу проведут уничтожение боеприпасов, будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в СевастополеВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической
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РИА Новости Крым
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крым, белогорский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма
Взрывы в Белогорском районе Крыма – что происходит

В Крыму в селе Цветочное Белогорского района в субботу уничтожат боеприпасы

11:35 30.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В селе Цветочное Белогорского района Крыма в субботу проведут уничтожение боеприпасов, будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня в течении дня в селе Цветочное Белогорского района проводится уничтожение боеприпасов. Будет громко. В окрестных населенных пунктах возможно будет слышен звук взрыва", - написал он в своем Telegram-канале.
Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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