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В такси предложили устанавливать видеорегистраторы - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В такси предложили устанавливать видеорегистраторы
В такси предложили устанавливать видеорегистраторы - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В такси предложили устанавливать видеорегистраторы
В России предложили на законодательном уровне обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T12:25
2024-11-29T12:25
россия
государственная дума рф
такси
закон и право
перевозки
новости
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В России предложили на законодательном уровне обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы. Уточняется, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений. Кроме того, помогает обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов."Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте", - отметил один из соавторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков в комментарии РИА Новости.По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителей, так и пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсациюЧто улучшит работу такси в КрымуГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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россия, государственная дума рф, такси, закон и право, перевозки, новости, общество, транспорт
В такси предложили устанавливать видеорегистраторы

В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в салоне такси

12:25 29.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В России предложили на законодательном уровне обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.
"Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки", - отмечают авторы проекта в пояснительной записке.
Уточняется, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений. Кроме того, помогает обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов.
"Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте", - отметил один из соавторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков в комментарии РИА Новости.
По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителей, так и пассажиров.
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РоссияГосударственная Дума РФТаксиЗакон и правоПеревозкиНовостиОбществоТранспорт
 
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