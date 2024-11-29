https://crimea.ria.ru/20241129/v-taksi-predlozhili-ustanavlivat-videoregistratory-1142246582.html

В такси предложили устанавливать видеорегистраторы

В такси предложили устанавливать видеорегистраторы - РИА Новости Крым, 29.11.2024

В такси предложили устанавливать видеорегистраторы

В России предложили на законодательном уровне обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T12:25

2024-11-29T12:25

2024-11-29T12:25

россия

государственная дума рф

такси

закон и право

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В России предложили на законодательном уровне обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы. Уточняется, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений. Кроме того, помогает обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов."Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте", - отметил один из соавторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков в комментарии РИА Новости.По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителей, так и пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсациюЧто улучшит работу такси в КрымуГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, такси, закон и право, перевозки, новости, общество, транспорт