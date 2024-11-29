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Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T15:51
2024-11-29T15:51
2024-11-29T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко уточнила,что каждый год из бюджета города выделяются средства для проведения текущих ремонтных работ в детсадах и школах региона. В этом году эта сумма составила более 100 млн рублей.В следующем году планируют приступить к капитальному ремонту детского сада № 12 в Алупке на деньги по госпрограмме. При необходимости рассмотрят и вопрос строительства дополнительного корпуса в детсаду № 3. Также планируется возобновить реконструкцию детского сада на ул. Пионерской и выполнить реконструкцию детсада по Красноармейской, 39 в полном объеме, уточнила мэр.Кроме того, в Ялте открыт сад "Лаврик" в переулке Потемкинский, восстановлена "Ивушка" на ул. Кирова и возведен дополнительный корпус детсада "Солнышко" на ул. Кривошты. Также, по словам мэра города, начали работу дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в поселке Краснокаменка.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму и сообщил, что в следующем году преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах КрымаДва новых детских сада открыли в ЕвпаторииАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
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янина павленко, ялта, крым, новости крыма, детский сад, образование в крыму и севастополе
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
На ремонт детских садов в Ялте потратили 100 млн за год
15:51 29.11.2024 (обновлено: 15:58 29.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Очереди в дошкольные образовательные учреждения нет – ее удалось полностью ликвидировать к 1 сентября. Теперь работаем на перспективу. За последние два года в детсадах региона созданы более 500 дополнительных мест", - говорится в сообщении.
Янина Павленко уточнила,что каждый год из бюджета города выделяются средства для проведения текущих ремонтных работ в детсадах и школах региона. В этом году эта сумма составила более 100 млн рублей.
В следующем году планируют приступить к капитальному ремонту детского сада № 12 в Алупке на деньги по госпрограмме. При необходимости рассмотрят и вопрос строительства дополнительного корпуса в детсаду № 3. Также планируется возобновить реконструкцию детского сада на ул. Пионерской и выполнить реконструкцию детсада по Красноармейской, 39 в полном объеме, уточнила мэр.
"За последние годы из государственной собственности в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению. Это здание в переулке Батурина в Ливадии, а также детсады в поселках Кацивели и Симеиз", - обратила внимание Янина Павленко.
Кроме того, в Ялте открыт сад "Лаврик" в переулке Потемкинский, восстановлена "Ивушка" на ул. Кирова и возведен дополнительный корпус детсада "Солнышко" на ул. Кривошты. Также, по словам мэра города, начали работу дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в поселке Краснокаменка.
Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму и сообщил, что в следующем году преобразования коснутся и 15 детских садов
: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.
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