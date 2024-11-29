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Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр

Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр

В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T15:51

2024-11-29T15:51

2024-11-29T15:58

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко уточнила,что каждый год из бюджета города выделяются средства для проведения текущих ремонтных работ в детсадах и школах региона. В этом году эта сумма составила более 100 млн рублей.В следующем году планируют приступить к капитальному ремонту детского сада № 12 в Алупке на деньги по госпрограмме. При необходимости рассмотрят и вопрос строительства дополнительного корпуса в детсаду № 3. Также планируется возобновить реконструкцию детского сада на ул. Пионерской и выполнить реконструкцию детсада по Красноармейской, 39 в полном объеме, уточнила мэр.Кроме того, в Ялте открыт сад "Лаврик" в переулке Потемкинский, восстановлена "Ивушка" на ул. Кирова и возведен дополнительный корпус детсада "Солнышко" на ул. Кривошты. Также, по словам мэра города, начали работу дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в поселке Краснокаменка.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму и сообщил, что в следующем году преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах КрымаДва новых детских сада открыли в ЕвпаторииАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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