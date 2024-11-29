Рейтинг@Mail.ru
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241129/kakie-detsady-otremontiruyut-v-yalte---mer-1142253629.html
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T15:51
2024-11-29T15:58
янина павленко
ялта
крым
новости крыма
детский сад
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142253273_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5f505367685992f74c8d05057dfc7d1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко уточнила,что каждый год из бюджета города выделяются средства для проведения текущих ремонтных работ в детсадах и школах региона. В этом году эта сумма составила более 100 млн рублей.В следующем году планируют приступить к капитальному ремонту детского сада № 12 в Алупке на деньги по госпрограмме. При необходимости рассмотрят и вопрос строительства дополнительного корпуса в детсаду № 3. Также планируется возобновить реконструкцию детского сада на ул. Пионерской и выполнить реконструкцию детсада по Красноармейской, 39 в полном объеме, уточнила мэр.Кроме того, в Ялте открыт сад "Лаврик" в переулке Потемкинский, восстановлена "Ивушка" на ул. Кирова и возведен дополнительный корпус детсада "Солнышко" на ул. Кривошты. Также, по словам мэра города, начали работу дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в поселке Краснокаменка.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму и сообщил, что в следующем году преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах КрымаДва новых детских сада открыли в ЕвпаторииАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142253273_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41b16f0a5bdd26f851628c7b71ab8333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
янина павленко, ялта, крым, новости крыма, детский сад, образование в крыму и севастополе
Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр

На ремонт детских садов в Ялте потратили 100 млн за год

15:51 29.11.2024 (обновлено: 15:58 29.11.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДетский сад в Ялте
Детский сад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В детских садах Ялты ежегодно проводят ремонт и создают дополнительные места. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Очереди в дошкольные образовательные учреждения нет – ее удалось полностью ликвидировать к 1 сентября. Теперь работаем на перспективу. За последние два года в детсадах региона созданы более 500 дополнительных мест", - говорится в сообщении.
Янина Павленко уточнила,что каждый год из бюджета города выделяются средства для проведения текущих ремонтных работ в детсадах и школах региона. В этом году эта сумма составила более 100 млн рублей.
В следующем году планируют приступить к капитальному ремонту детского сада № 12 в Алупке на деньги по госпрограмме. При необходимости рассмотрят и вопрос строительства дополнительного корпуса в детсаду № 3. Также планируется возобновить реконструкцию детского сада на ул. Пионерской и выполнить реконструкцию детсада по Красноармейской, 39 в полном объеме, уточнила мэр.

"За последние годы из государственной собственности в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению. Это здание в переулке Батурина в Ливадии, а также детсады в поселках Кацивели и Симеиз", - обратила внимание Янина Павленко.

Кроме того, в Ялте открыт сад "Лаврик" в переулке Потемкинский, восстановлена "Ивушка" на ул. Кирова и возведен дополнительный корпус детсада "Солнышко" на ул. Кривошты. Также, по словам мэра города, начали работу дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в поселке Краснокаменка.
Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму и сообщил, что в следующем году преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
Два новых детских сада открыли в Евпатории
Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
 
Янина ПавленкоЯлтаКрымНовости КрымаДетский садОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани
16:15Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое
15:51Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
15:40Крымский мост сейчас – актуальные данные
15:33Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клуб
15:07Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника
14:45Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену
14:35Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут
14:18ЧП в школе: в Краснодаре ребенок бегал за одноклассником с "ножом"
14:07Клиенты РНКБ оплатили 2,3 млрд рублей налогов с начала года
14:02В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на Украине
13:47Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат
13:32Какой будет Украина через несколько поколений – мнение
13:20В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома
13:05По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный
13:03Силы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
12:38Воровское в ДНР перешло под контроль России
12:29Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине
12:25В такси предложили устанавливать видеорегистраторы
12:14Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Лента новостейМолния