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Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки
Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки
Украинская армия за сутки потеряла еще 1535 боевиков, технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает Минобороны России в субботу. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T12:53
2024-11-23T12:54
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла еще 1535 боевиков, технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает Минобороны России в субботу.В зоне действия подразделений группировки "Север" потери противника составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, орудие Д-20 и гаубица Д-30.Отделения группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три контратаки штурмовых групп, уничтожили до 410 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, пять автомобилей, американскую гаубицу М198, две гаубицы Д-30, САУ "Нона", гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства и противотанковую пушку "Рапира", две станции РЭБ "Анклав-Н", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки отразили вражескую контратаку, уничтожили до 490 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113, пять автомобилей, РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, гаубицу FH-70, САУ "Гвоздика", два орудия М119, а также склад боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки ВСУ. Противник потерял более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Бойцы группировки "Восток" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 155 военнослужащих ВСУ, три танка, шесть автомобилей, РСЗО "Град", гаубица М198, станция РЭБ "Анклав".Подразделениями группировки "Днепр" разбили более 40 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, станции РЭБ "Буковель-AD" и "Анклав-Н".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о ситуации в зоне СВО Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделюБелоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки

ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли 1535 боевиков– Минобороны

12:53 23.11.2024 (обновлено: 12:54 23.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла еще 1535 боевиков, технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает Минобороны России в субботу.
В зоне действия подразделений группировки "Север" потери противника составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, орудие Д-20 и гаубица Д-30.
Отделения группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три контратаки штурмовых групп, уничтожили до 410 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, пять автомобилей, американскую гаубицу М198, две гаубицы Д-30, САУ "Нона", гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства и противотанковую пушку "Рапира", две станции РЭБ "Анклав-Н", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки отразили вражескую контратаку, уничтожили до 490 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113, пять автомобилей, РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, гаубицу FH-70, САУ "Гвоздика", два орудия М119, а также склад боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки ВСУ. Противник потерял более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Бойцы группировки "Восток" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 155 военнослужащих ВСУ, три танка, шесть автомобилей, РСЗО "Град", гаубица М198, станция РЭБ "Анклав".
Подразделениями группировки "Днепр" разбили более 40 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, станции РЭБ "Буковель-AD" и "Анклав-Н".
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