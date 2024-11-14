https://crimea.ria.ru/20241114/prinuzhdali-k-kuple-prodazhe-chernye-rieltory-osuzhdeny-v-sevastopole-1141835120.html

Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе

Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе

Участники группы "черных риэлторов" осуждены в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T08:02

2024-11-14T08:02

2024-11-14T08:02

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Участники группы "черных риэлторов" осуждены в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города.Следствию удалось установить, что организатором группы был директор фирмы, которая осуществляла операции с недвижимым имуществом. Также он являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива."Он подыскивал квартиры, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц, и выкупал одну из долей. В дальнейшем подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях", - уточняют в прокуратуре.Один из жильцов квартиры получил тяжкий вред здоровью, который ему причинил участник преступной группы.Кроме того, глава группы "черных риэлторов" в августе 2022 года пообещал знакомому предоставить заем под залог земельного участка. Однако продал землю, тем самым причинив мужчине ущерб в 1,5 млн рублей.Участникам группы выдвинуто обвинение по ряду статей УК РФ: "принуждение к совершению сделки под угрозой уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой", "мошенничество в особо крупном размере", "незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Подсудимые свою вину не признали. Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя и вынес приговор.Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 4 лет условно. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда на общую сумму почти 500 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтораВ Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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