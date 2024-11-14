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Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе
Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе
Участники группы "черных риэлторов" осуждены в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T08:02
2024-11-14T08:02
приговор
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Участники группы "черных риэлторов" осуждены в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города.Следствию удалось установить, что организатором группы был директор фирмы, которая осуществляла операции с недвижимым имуществом. Также он являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива."Он подыскивал квартиры, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц, и выкупал одну из долей. В дальнейшем подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях", - уточняют в прокуратуре.Один из жильцов квартиры получил тяжкий вред здоровью, который ему причинил участник преступной группы.Кроме того, глава группы "черных риэлторов" в августе 2022 года пообещал знакомому предоставить заем под залог земельного участка. Однако продал землю, тем самым причинив мужчине ущерб в 1,5 млн рублей.Участникам группы выдвинуто обвинение по ряду статей УК РФ: "принуждение к совершению сделки под угрозой уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой", "мошенничество в особо крупном размере", "незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Подсудимые свою вину не признали. Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя и вынес приговор.Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 4 лет условно. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда на общую сумму почти 500 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтораВ Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников
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РИА Новости Крым
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4.7
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Принуждали к купле-продаже: "черные риэлторы" осуждены в Севастополе

Шесть участников группы "черных риэлторов" осуждены в Севастополе

08:02 14.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Участники группы "черных риэлторов" осуждены в Севастополе. Об этом сообщает прокуратура города.
"В период с февраля 2018 по октябрь 2022 года соучастники принуждали к совершению сделок купли-продажи собственников 11 квартир в Севастополе. Трое потерпевших, не выдержав оказываемого давления, продали свое жилье", - говорится в сообщении.
Следствию удалось установить, что организатором группы был директор фирмы, которая осуществляла операции с недвижимым имуществом. Также он являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива.
"Он подыскивал квартиры, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц, и выкупал одну из долей. В дальнейшем подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях", - уточняют в прокуратуре.
Один из жильцов квартиры получил тяжкий вред здоровью, который ему причинил участник преступной группы.
Кроме того, глава группы "черных риэлторов" в августе 2022 года пообещал знакомому предоставить заем под залог земельного участка. Однако продал землю, тем самым причинив мужчине ущерб в 1,5 млн рублей.
"В декабре 2022 года в ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере", - добавляют в надзорном ведомстве.
Участникам группы выдвинуто обвинение по ряду статей УК РФ: "принуждение к совершению сделки под угрозой уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой", "мошенничество в особо крупном размере", "незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Подсудимые свою вину не признали. Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя и вынес приговор.
"Организатору группы назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Один из его соучастников получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сообщают в прокуратуре Севастополя.
Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 4 лет условно. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда на общую сумму почти 500 тысяч рублей.
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