В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон
В Ялту летом привлекут дополнительные бригады скорой помощи из других регионов России
12:07 12.11.2024 (обновлено: 12:28 12.11.2024)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.
"Начали прорабатывать мероприятия по временному размещению бригад скорой помощи в общежитиях. Для этого уже передали помещения, ждем, когда отремонтируют. 11 номеров будет, и мы сможем привлекать бригады из других регионов", - сказал он.
По словам Натарова, Ялте с учетом роста турпотока в курортный сезон нужно дополнительно от пяти до семи бригад скорой помощи. Планируется привлекать специалистов из соседних с Крымом регионов. Для реализации этой инициативы нужно заручиться согласием и субъектов, и сотрудников, которые должны переехать для работы в Крыму.
"Мы проводим совместно с минкурортов анализ туристического потока, из каких субъектов РФ наибольшее количество туристов к нам приезжает, и персонально отрабатываем с этими регионами, чтобы они нам дополнительно дали нагрузку в виде медицинского персонала", - добавил глава ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: