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В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон
В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон
В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.По словам Натарова, Ялте с учетом роста турпотока в курортный сезон нужно дополнительно от пяти до семи бригад скорой помощи. Планируется привлекать специалистов из соседних с Крымом регионов. Для реализации этой инициативы нужно заручиться согласием и субъектов, и сотрудников, которые должны переехать для работы в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской областиМожно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт
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крым, ялта, алексей натаров, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон

В Ялту летом привлекут дополнительные бригады скорой помощи из других регионов России

12:07 12.11.2024 (обновлено: 12:28 12.11.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.

"Начали прорабатывать мероприятия по временному размещению бригад скорой помощи в общежитиях. Для этого уже передали помещения, ждем, когда отремонтируют. 11 номеров будет, и мы сможем привлекать бригады из других регионов", - сказал он.

По словам Натарова, Ялте с учетом роста турпотока в курортный сезон нужно дополнительно от пяти до семи бригад скорой помощи. Планируется привлекать специалистов из соседних с Крымом регионов. Для реализации этой инициативы нужно заручиться согласием и субъектов, и сотрудников, которые должны переехать для работы в Крыму.
"Мы проводим совместно с минкурортов анализ туристического потока, из каких субъектов РФ наибольшее количество туристов к нам приезжает, и персонально отрабатываем с этими регионами, чтобы они нам дополнительно дали нагрузку в виде медицинского персонала", - добавил глава ведомства.
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КрымЯлтаАлексей НатаровМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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