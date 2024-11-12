https://crimea.ria.ru/20241112/v-yaltu-priedut-mediki-iz-drugikh-regionov-rossii-v-kurortnyy-sezon-1141786773.html

В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон

В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон

В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T12:07

2024-11-12T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.По словам Натарова, Ялте с учетом роста турпотока в курортный сезон нужно дополнительно от пяти до семи бригад скорой помощи. Планируется привлекать специалистов из соседних с Крымом регионов. Для реализации этой инициативы нужно заручиться согласием и субъектов, и сотрудников, которые должны переехать для работы в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской областиМожно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт

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