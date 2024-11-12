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Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем
Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Военно-космических сил России провели пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T18:45
2024-11-12T18:45
2024-11-12T18:45
черное море
воздушно-космический силы (вкс)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Военно-космических сил России провели пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Отмечается, что истребительное сопровождение пролета обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил страны. Продолжительность полета составила около пяти часов.Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34Армия России получила партию новых истребителейНад Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27
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черное море, воздушно-космический силы (вкс), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над акваторией Черного моря