https://crimea.ria.ru/20241112/rossiyskie-dalnie-bombardirovschiki-proveli-polet-nad-chernym-morem-1141805386.html

Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем

Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Российские дальние бомбардировщики провели полет над Черным морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Военно-космических сил России провели пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T18:45

2024-11-12T18:45

2024-11-12T18:45

черное море

воздушно-космический силы (вкс)

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Военно-космических сил России провели пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Отмечается, что истребительное сопровождение пролета обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил страны. Продолжительность полета составила около пяти часов.Ту-22МЗ – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire) предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34Армия России получила партию новых истребителейНад Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, воздушно-космический силы (вкс), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии