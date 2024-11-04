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"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства
"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2024
"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства
Единство России является залогом ее развития и победы, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T09:46
2024-11-04T09:48
новости
день народного единства
крым
сергей аксенов
владимир константинов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство России является залогом ее развития и победы, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Аксенов напомнил, что в 1612 году ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнали польских интервентов из Москвы в 1612 году. Двести лет спустя русские сокрушили "великую армию" Наполеона Бонапарта. В 1945 году советский народ, объединенный святой любовью к Родине, разгромил армии вставшей под нацистские знамена Европы. А в 2014-м крымчане, объединившись, отстояли свою свободу и вернулись домой."И сегодня представители всех народов России освобождают нашу землю, защищают наших людей, приближают общую Победу. Нет никаких сомнений, что очередные "великие" и "исключительные" свернут себе шею, пытаясь нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметил глава республики.И добавил, что "Россию победить нельзя", и за нашей страной – "правда и будущее".Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем поздравительном обращении указал на исторические параллели между событиями 1612 года, когда "вопрос стоял о жизни или смерти Русского мира", и Крымской весной 2014 года, когда крымчане "остро ощутили нависшую над ними смертельную опасность".Политик отметил, что жители полуострова тогда "не попрятались по углам, а сплотились для совместного ответа на грозный вызов". Такой же была и реакция жителей Донбасса, "взявшихся за оружие, чтобы защитить себя, свое право быть русскими".По словам Константинова, такая историческая перекличка между событиями начала XVII века и начала XXI века, между действиями ополченцев Минина и Пожарского и ополчения Крыма и Донбасса вовсе не случайна.4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. У праздника есть историческая подоплека: в этот день 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, таким образом освободив Москву от польско-литовских интервентов и положив конец Смутному времени – периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял первый из династии Романовых. В этот период Россия переживала глубокий кризис, во время которого государство распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели многочисленные самозванцы. Он вошел в историю под названием Смутное время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - опросДень народного единства – что запланировано в СевастополеДень народного единства: история праздника
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новости, день народного единства, крым, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма
"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства

Запад свернет себе шею в попытке нанести России стратегическое поражение – Аксенов

09:46 04.11.2024 (обновлено: 09:48 04.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень народного единства в Симферополе, 04.11.2018 г.
День народного единства в Симферополе, 04.11.2018 г. - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство России является залогом ее развития и победы, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.
"Есть единство – есть победа, есть развитие, есть будущее. Об этом свидетельствует вся история России", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов напомнил, что в 1612 году ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнали польских интервентов из Москвы в 1612 году. Двести лет спустя русские сокрушили "великую армию" Наполеона Бонапарта. В 1945 году советский народ, объединенный святой любовью к Родине, разгромил армии вставшей под нацистские знамена Европы. А в 2014-м крымчане, объединившись, отстояли свою свободу и вернулись домой.
"И сегодня представители всех народов России освобождают нашу землю, защищают наших людей, приближают общую Победу. Нет никаких сомнений, что очередные "великие" и "исключительные" свернут себе шею, пытаясь нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметил глава республики.
И добавил, что "Россию победить нельзя", и за нашей страной – "правда и будущее".
Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем поздравительном обращении указал на исторические параллели между событиями 1612 года, когда "вопрос стоял о жизни или смерти Русского мира", и Крымской весной 2014 года, когда крымчане "остро ощутили нависшую над ними смертельную опасность".
Политик отметил, что жители полуострова тогда "не попрятались по углам, а сплотились для совместного ответа на грозный вызов". Такой же была и реакция жителей Донбасса, "взявшихся за оружие, чтобы защитить себя, свое право быть русскими".
По словам Константинова, такая историческая перекличка между событиями начала XVII века и начала XXI века, между действиями ополченцев Минина и Пожарского и ополчения Крыма и Донбасса вовсе не случайна.
"Мы, как и наши далекие предки, остаемся верны своей цивилизационной сущности. Мы приняли у них эстафету ответственности за Россию и делаем все от нас зависящее для того, чтобы защитить и сохранить нашу Родину, нарастить ее мощь, приумножить благосостояние ее народа", - подчеркнул он.
4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. У праздника есть историческая подоплека: в этот день 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, таким образом освободив Москву от польско-литовских интервентов и положив конец Смутному времени – периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял первый из династии Романовых. В этот период Россия переживала глубокий кризис, во время которого государство распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели многочисленные самозванцы. Он вошел в историю под названием Смутное время.
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