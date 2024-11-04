https://crimea.ria.ru/20241104/rossiyu-pobedit-nelzya-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1141600438.html

"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства

"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2024

"Россию победить нельзя": крымчан поздравили с Днем народного единства

Единство России является залогом ее развития и победы, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T09:46

2024-11-04T09:46

2024-11-04T09:48

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день народного единства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство России является залогом ее развития и победы, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Аксенов напомнил, что в 1612 году ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнали польских интервентов из Москвы в 1612 году. Двести лет спустя русские сокрушили "великую армию" Наполеона Бонапарта. В 1945 году советский народ, объединенный святой любовью к Родине, разгромил армии вставшей под нацистские знамена Европы. А в 2014-м крымчане, объединившись, отстояли свою свободу и вернулись домой."И сегодня представители всех народов России освобождают нашу землю, защищают наших людей, приближают общую Победу. Нет никаких сомнений, что очередные "великие" и "исключительные" свернут себе шею, пытаясь нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметил глава республики.И добавил, что "Россию победить нельзя", и за нашей страной – "правда и будущее".Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем поздравительном обращении указал на исторические параллели между событиями 1612 года, когда "вопрос стоял о жизни или смерти Русского мира", и Крымской весной 2014 года, когда крымчане "остро ощутили нависшую над ними смертельную опасность".Политик отметил, что жители полуострова тогда "не попрятались по углам, а сплотились для совместного ответа на грозный вызов". Такой же была и реакция жителей Донбасса, "взявшихся за оружие, чтобы защитить себя, свое право быть русскими".По словам Константинова, такая историческая перекличка между событиями начала XVII века и начала XXI века, между действиями ополченцев Минина и Пожарского и ополчения Крыма и Донбасса вовсе не случайна.4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. У праздника есть историческая подоплека: в этот день 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, таким образом освободив Москву от польско-литовских интервентов и положив конец Смутному времени – периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял первый из династии Романовых. В этот период Россия переживала глубокий кризис, во время которого государство распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели многочисленные самозванцы. Он вошел в историю под названием Смутное время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - опросДень народного единства – что запланировано в СевастополеДень народного единства: история праздника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, день народного единства, крым, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма