https://crimea.ria.ru/20241104/oppozitsiya-gotovitsya-k-revanshu-chto-pokazali-vybory-v-moldavii-1141602644.html

Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии

Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии

Выборы президента Молдавии показали, что у оппозиционных сил есть хорошие шансы одержать победу на парламентских выборах, которые пройдут в следующем году... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T13:19

2024-11-04T13:19

2024-11-04T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Выборы президента Молдавии показали, что у оппозиционных сил есть хорошие шансы одержать победу на парламентских выборах, которые пройдут в следующем году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.По словам Светова, парламентские выборы в Молдавии будут не менее важными, чем президентские, поскольку именно высший законодательный орган страны будет принимать решение относительно изменений конституции в части интеграции республики в Евросоюз. Этот процесс, по мнению политолога, может затянуться надолго.Кроме того, считает Светов, парламент может еще больше ограничить полномочия президента, если оппозиции удастся победить и сформировать свое правительство.В целом оценивая итоги прошедших президентских выборов в Молдавии, аналитик констатировал, что западным покровителям Майи Санду в третий раз удалось провернуть один и тот же сценарий, решив судьбу выборов голосами гастарбайтеров в Европе.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. После подсчета 99,863% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,59%.В выборах приняли участие около 1 млн 680 тысяч избирателей.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, политика, выборы, молдавия, майя санду, александр стояногло