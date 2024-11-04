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Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии
Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии
Выборы президента Молдавии показали, что у оппозиционных сил есть хорошие шансы одержать победу на парламентских выборах, которые пройдут в следующем году... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T13:19
2024-11-04T13:19
2024-11-04T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Выборы президента Молдавии показали, что у оппозиционных сил есть хорошие шансы одержать победу на парламентских выборах, которые пройдут в следующем году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.По словам Светова, парламентские выборы в Молдавии будут не менее важными, чем президентские, поскольку именно высший законодательный орган страны будет принимать решение относительно изменений конституции в части интеграции республики в Евросоюз. Этот процесс, по мнению политолога, может затянуться надолго.Кроме того, считает Светов, парламент может еще больше ограничить полномочия президента, если оппозиции удастся победить и сформировать свое правительство.В целом оценивая итоги прошедших президентских выборов в Молдавии, аналитик констатировал, что западным покровителям Майи Санду в третий раз удалось провернуть один и тот же сценарий, решив судьбу выборов голосами гастарбайтеров в Европе.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. После подсчета 99,863% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,59%.В выборах приняли участие около 1 млн 680 тысяч избирателей.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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юрий светов, мнения, политика, выборы, молдавия, майя санду, александр стояногло
Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии
Оппозиция режиму Санду в Молдавии может взять реванш на парламентских выборах – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Выборы президента Молдавии показали, что у оппозиционных сил есть хорошие шансы одержать победу на парламентских выборах, которые пройдут в следующем году. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог Юрий Светов.
"Судя по всему, оппозиция научилась преодолевать свои разногласия, и тот факт, что Александр Стояногло получил во втором туре на 20% голосов больше, чем в первом, свидетельствует, что если они (оппозиционные силы – ред.) продолжат работать в этом направлении, то смогут победить на парламентских выборах", - сказал эксперт.
По словам Светова, парламентские выборы в Молдавии будут не менее важными, чем президентские, поскольку именно высший законодательный орган страны будет принимать решение относительно изменений конституции в части интеграции республики в Евросоюз. Этот процесс, по мнению политолога, может затянуться надолго.
Кроме того, считает Светов, парламент может еще больше ограничить полномочия президента, если оппозиции удастся победить и сформировать свое правительство.
В целом оценивая итоги прошедших президентских выборов в Молдавии, аналитик констатировал, что западным покровителям Майи Санду в третий раз удалось провернуть один и тот же сценарий, решив судьбу выборов голосами гастарбайтеров в Европе.
"Санду – это президент диаспоры, а не страны. В самой республике большинство людей голосовали как против вступления в ЕС, так и против самого действующего президента. Можно говорить о том, что раскол внутри молдавского общества и элиты продолжается", - констатировал Светов.
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. После подсчета 99,863% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,59%.
В выборах приняли участие около 1 млн 680 тысяч избирателей.
После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.
Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%
. Избиратели голосовали за одного
из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.
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