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Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241104/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-posle-otkrytiya-dvizheniya-1141597314.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения
Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения в очереди 120 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T00:02
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди 120 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта было приостановлено в воскресенье в 22:43. Ограничение продлилось около часа.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения

На Крымском мосту после открытия движения проезда ожидают 120 авто со стороны Тамани

00:02 04.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди 120 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 00:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Движение автотранспорта было приостановлено в воскресенье в 22:43. Ограничение продлилось около часа.
По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
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