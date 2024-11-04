https://crimea.ria.ru/20241104/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-posle-otkrytiya-dvizheniya-1141597314.html

Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения

Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Крымский мост: оперативная информация об очередях после открытия движения

На Крымском мосту после открытия движения в очереди 120 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T00:02

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ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди 120 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта было приостановлено в воскресенье в 22:43. Ограничение продлилось около часа.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт