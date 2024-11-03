https://crimea.ria.ru/20241103/payki-vmesto-zarplat-i-talony-na-benzin-ukrainu-zhdet-trudovaya-povinnost-1141591032.html

Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность

Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность

Украинцы будут отрабатывать трудовую повинность, а вместо зарплат будут получать пайки. Такой прогноз сделал в интервью местному СМИ заместитель председателя... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T19:29

2024-11-03T19:29

2024-11-03T19:29

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Украинцы будут отрабатывать трудовую повинность, а вместо зарплат будут получать пайки. Такой прогноз сделал в интервью местному СМИ заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй.Ранее руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что отношение украинских властей к своим гражданам уже давно перестало быть нормальным. Киев регулярно нарушает всевозможные международные конвенции, выполняя волю своего "западного хозяина".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыСвободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человекаВ Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплат

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости