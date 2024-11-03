Рейтинг@Mail.ru
Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241103/payki-vmesto-zarplat-i-talony-na-benzin-ukrainu-zhdet-trudovaya-povinnost-1141591032.html
Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность
Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность
Украинцы будут отрабатывать трудовую повинность, а вместо зарплат будут получать пайки. Такой прогноз сделал в интервью местному СМИ заместитель председателя... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T19:29
2024-11-03T19:29
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111039/52/1110395204_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0111baa3eedd878ad4c2218ff4e500c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Украинцы будут отрабатывать трудовую повинность, а вместо зарплат будут получать пайки. Такой прогноз сделал в интервью местному СМИ заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй.Ранее руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что отношение украинских властей к своим гражданам уже давно перестало быть нормальным. Киев регулярно нарушает всевозможные международные конвенции, выполняя волю своего "западного хозяина".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыСвободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человекаВ Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплат
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111039/52/1110395204_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_29e47d4dd6766c3b8f517437b6947489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости
Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность

Пайки вместо зарплат и бензин по талонам предрек народу Украины зампред Верховного суда

19:29 03.11.2024
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Украинцы будут отрабатывать трудовую повинность, а вместо зарплат будут получать пайки. Такой прогноз сделал в интервью местному СМИ заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй.

"Мы в одном шаге от трудовой повинности. Никаких зарплат не будет. Будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам. Это вы, уважаемый народ, избрали депутатов", – заявил Мамалуй.

Ранее руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что отношение украинских властей к своим гражданам уже давно перестало быть нормальным. Киев регулярно нарушает всевозможные международные конвенции, выполняя волю своего "западного хозяина".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека
В Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплат
 
УкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность
19:10Самогонный аппарат разрушил две квартиры в многоэтажке в Вологде
18:52В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр
18:31Диверсанты в Брянской области и удар по Генштабу ВСУ: топ новостей недели
18:07За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
17:37Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
17:10Расположения военных систем Украины на своих картах выложил Google
16:52Штормовой ветер накроет Севастополь
16:34Полиция Молдавии задерживает машины из Приднестровья и перекрыла мост
16:07На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон
15:40Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область
15:10В Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплат
14:38На выборах президента Молдавии огромные очереди из желающих проголосовать
14:11Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза за час
13:57Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
13:30ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
13:12На Крымском мосту начала расти очередь
12:54Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки
12:22Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ
12:05Российская армия освободила Вишневое в ДНР
Лента новостейМолния