https://crimea.ria.ru/20241103/dlya-ukrainy-khoroshikh-vestey-net-posle-5-noyabrya-ssha-zhdet-dolgaya-razborka-1141570392.html

Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка"

Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка" - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка"

США ожидает длительный период "разборок" в борьбе за власть после дня выборов 5 ноября, и на это время Украина фактически останется без внешней поддержки. Такое РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T21:54

2024-11-03T21:54

2024-11-03T21:54

мнения

андрей никифоров

политика

радио "спутник в крыму"

сша

украина

выборы

выборы президента сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. США ожидает длительный период "разборок" в борьбе за власть после дня выборов 5 ноября, и на это время Украина фактически останется без внешней поддержки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, есть все предпосылки к тому, чтобы градус общественно-политического противостояния в США повысится, независимо от того, каков будет их официальный итог. На этом фоне в стране возможны акции протеста и локальные столкновения, но до полномасштабной гражданской войны вряд ли дойдет дело, считает политолог."В американской политической элите и обществе существует очень глубокий раскол. Это то, из чего рождаются гражданские войны. Но рождаются они постепенно, а не вдруг. Какие-то беспорядки, взаимоуничтожающие заявления, скорее всего, продолжатся и после выборов. Думаю, все в конечном итоге уляжется, но осадочек, как говорится останется", – полагает Никифоров.Выборы в США запланированы на 5 ноября. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. В досрочном голосовании на данный момент приняли участие около 69 миллионов избирателей из 150 миллионов в целом по стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Илон Маск сделал неожиданное предсказание для СШАГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуТрамп сказал "нет": что будет с помощью Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, политика, сша, украина, выборы, выборы президента сша