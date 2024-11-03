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Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка" - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка"
Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка" - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка"
США ожидает длительный период "разборок" в борьбе за власть после дня выборов 5 ноября, и на это время Украина фактически останется без внешней поддержки. Такое РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T21:54
2024-11-03T21:54
мнения
андрей никифоров
политика
радио "спутник в крыму"
сша
украина
выборы
выборы президента сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. США ожидает длительный период "разборок" в борьбе за власть после дня выборов 5 ноября, и на это время Украина фактически останется без внешней поддержки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, есть все предпосылки к тому, чтобы градус общественно-политического противостояния в США повысится, независимо от того, каков будет их официальный итог. На этом фоне в стране возможны акции протеста и локальные столкновения, но до полномасштабной гражданской войны вряд ли дойдет дело, считает политолог."В американской политической элите и обществе существует очень глубокий раскол. Это то, из чего рождаются гражданские войны. Но рождаются они постепенно, а не вдруг. Какие-то беспорядки, взаимоуничтожающие заявления, скорее всего, продолжатся и после выборов. Думаю, все в конечном итоге уляжется, но осадочек, как говорится останется", – полагает Никифоров.Выборы в США запланированы на 5 ноября. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. В досрочном голосовании на данный момент приняли участие около 69 миллионов избирателей из 150 миллионов в целом по стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Илон Маск сделал неожиданное предсказание для СШАГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуТрамп сказал "нет": что будет с помощью Украине
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мнения, андрей никифоров, политика, сша, украина, выборы, выборы президента сша
Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка"

Украина окажется в изоляции на время поствыборных "разборок" в США – политолог

21:54 03.11.2024
 
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. США ожидает длительный период "разборок" в борьбе за власть после дня выборов 5 ноября, и на это время Украина фактически останется без внешней поддержки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.

"Думаю, во вторник (5 ноября – ред.) в США все не решится... Нас ждет, по всей видимости, очень длительная "разборка" того, что у них там вообще в США получилось. На этот период для Украины хороших вестей нет, поскольку Штатам будет не до Украины, а европейцы делают все, чтобы не брать на себя первую роль в ее поддержке. Киевский режим по сути останется в изоляции", – сказал эксперт.

По словам Никифорова, есть все предпосылки к тому, чтобы градус общественно-политического противостояния в США повысится, независимо от того, каков будет их официальный итог. На этом фоне в стране возможны акции протеста и локальные столкновения, но до полномасштабной гражданской войны вряд ли дойдет дело, считает политолог.
"В американской политической элите и обществе существует очень глубокий раскол. Это то, из чего рождаются гражданские войны. Но рождаются они постепенно, а не вдруг. Какие-то беспорядки, взаимоуничтожающие заявления, скорее всего, продолжатся и после выборов. Думаю, все в конечном итоге уляжется, но осадочек, как говорится останется", – полагает Никифоров.
Выборы в США запланированы на 5 ноября. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. В досрочном голосовании на данный момент приняли участие около 69 миллионов избирателей из 150 миллионов в целом по стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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