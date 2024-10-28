https://crimea.ria.ru/20241028/za-vernost-nauke-mediagruppa-rossiya-segodnya-stala-laureatom-premii-1141417169.html

"За верность науке": Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии

"За верность науке": Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии - РИА Новости Крым, 28.10.2024

"За верность науке": Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии

Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации – России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T22:04

2024-10-28T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Проекты медиагруппы "Россия сегодня" "Российские инновации – России и миру" и иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34" стали лауреатами X Всероссийской премии "За верность науке-2024", пишет РИА Новости.Награждение лауреатов состоялось в понедельник на площадке Московского концертного зала "Зарядье".Проект "Российские инновации – России и миру" популяризирует передовые российские исследования и разработки. Как отмечают авторы проекта, вклад российских ученых в развитие современной науки неоценим."Наш новый проект "Российские инновации – России и миру" адресован самому широкому кругу читателей и позволяет погружаться в новейшие российские инновационные решения и отечественные прорывные исследования самых разнообразных научных областей. Материалы выходят на Sputnik и РИА Новости более чем на тридцати языках мира. Отменить российскую науку невозможно. Она вне политики", – сказал руководитель проекта "Российские инновации", замначальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Геннадий Клюшкин.Иммерсивная документальная лента "Технологии победы. Т-34" рассказывает о ключевой роли профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. За кадром звучит голос гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева."Для создания фильма творческая группа РИА Новости изучила сотни архивных документов и научно-исследовательских работ, чтобы восстановить путь создания легендарного танка Т-34 от идеи и первого чертежа до серийного выпуска модификации Т-34-85", – рассказал руководитель проекта, замдиректора Дирекции новых медиа Артем Буфтяк.Премию "За верность науке" присуждают с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые вручат виноделам премию ГолицынаДмитрию Киселеву вручили орденОбозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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