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В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине

В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине - РИА Новости Крым, 27.10.2024

В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине

Президентские выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него. Такое... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T16:55

2024-10-27T16:55

2024-10-27T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемПоследний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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