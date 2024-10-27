В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине
Выборы на Украине пройдут после окончания вооруженного конфликта – глава офиса Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".
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