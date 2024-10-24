https://crimea.ria.ru/20241024/pensioner-postradal-pri-atake-drona-vsu-na-donetsk---pushilin-1141326560.html

Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин

Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин

Пенсионер пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Петровский район Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T21:50

2024-10-24T21:50

2024-10-24T21:50

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Пенсионер пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Петровский район Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 10.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.По данным главы республики, вследствие обстрелов со стороны ВСУ по территории ДНР в четверг повреждения получили два жилых домостроения, машиностроительный завод и магазин."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРСколько дорог отремонтировано в ДНР

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, новости