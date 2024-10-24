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Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин
Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин
Пенсионер пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Петровский район Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T21:50
2024-10-24T21:50
2024-10-24T21:50
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Пенсионер пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Петровский район Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 10.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.По данным главы республики, вследствие обстрелов со стороны ВСУ по территории ДНР в четверг повреждения получили два жилых домостроения, машиностроительный завод и магазин."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРСколько дорог отремонтировано в ДНР
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, новости
Пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ на Донецк - Пушилин
Пенсионер пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на Донецк - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Пенсионер пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Петровский район Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 10.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.
"В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получил мужчина 1941 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь.
По данным главы республики, вследствие обстрелов со стороны ВСУ по территории ДНР в четверг повреждения получили два жилых домостроения, машиностроительный завод и магазин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 45 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.
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