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Школы Евпатории в субботу отправят на дистант - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Школы Евпатории в субботу отправят на дистант
Школы Евпатории в субботу отправят на дистант - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Школы Евпатории в субботу отправят на дистант
Школы Евпатории в субботу будут работать дистанционно в связи с ограничением водоснабжения в городе и поселке Заозерный. Об этом предупредил глава администрации РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T14:22
2024-10-17T14:24
александр юрьев
евпатория
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт -РИА Новости Крым. Школы Евпатории в субботу будут работать дистанционно в связи с ограничением водоснабжения в городе и поселке Заозерный. Об этом предупредил глава администрации города Александр Юрьев.По его словам, 19 октября с 2.00 до 23.00, будет ограничено централизованное водоснабжение Евпатории и пгт. Заозерное (кроме Светового маяка) в связи с подключением нового участка городских водопроводных сетей. Полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких дней, ориентировочно к 22 октября. Жителей попросили запастись водой. Кроме того, будут курсировать водовозки - график разместят на официальном сайте, а также в социальных сетях предприятия "Вода Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 годаИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сети
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РИА Новости Крым
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александр юрьев, евпатория, отключение воды в крыму, вода в крыму, вода крыма, школа, общество, новости крыма, крым
Школы Евпатории в субботу отправят на дистант

Школы Евпатории в субботу будут работать дистанционно - мэр

14:22 17.10.2024 (обновлено: 14:24 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт -РИА Новости Крым. Школы Евпатории в субботу будут работать дистанционно в связи с ограничением водоснабжения в городе и поселке Заозерный. Об этом предупредил глава администрации города Александр Юрьев.
По его словам, 19 октября с 2.00 до 23.00, будет ограничено централизованное водоснабжение Евпатории и пгт. Заозерное (кроме Светового маяка) в связи с подключением нового участка городских водопроводных сетей.
"Школы, в которых в субботу идет образовательный процесс, 19 октября работают дистанционно", - написал он в своем Telegram-канале.
Полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких дней, ориентировочно к 22 октября. Жителей попросили запастись водой.
Кроме того, будут курсировать водовозки - график разместят на официальном сайте, а также в социальных сетях предприятия "Вода Крыма".
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