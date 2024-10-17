https://crimea.ria.ru/20241017/shkoly-evpatorii-v-subbotu-otpravyat-na-distant-1141157146.html

Школы Евпатории в субботу отправят на дистант

Школы Евпатории в субботу отправят на дистант - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Школы Евпатории в субботу отправят на дистант

Школы Евпатории в субботу будут работать дистанционно в связи с ограничением водоснабжения в городе и поселке Заозерный. Об этом предупредил глава администрации РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T14:22

2024-10-17T14:22

2024-10-17T14:24

александр юрьев

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт -РИА Новости Крым. Школы Евпатории в субботу будут работать дистанционно в связи с ограничением водоснабжения в городе и поселке Заозерный. Об этом предупредил глава администрации города Александр Юрьев.По его словам, 19 октября с 2.00 до 23.00, будет ограничено централизованное водоснабжение Евпатории и пгт. Заозерное (кроме Светового маяка) в связи с подключением нового участка городских водопроводных сетей. Полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких дней, ориентировочно к 22 октября. Жителей попросили запастись водой. Кроме того, будут курсировать водовозки - график разместят на официальном сайте, а также в социальных сетях предприятия "Вода Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 годаИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сети

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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