https://crimea.ria.ru/20241017/masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-v-sevastopole---adresa-1141133537.html

Масштабное отключение света в Севастополе - адреса

Масштабное отключение света в Севастополе - адреса - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Масштабное отключение света в Севастополе - адреса

Часть абонентов Севастополя, а также пригород и окрестные села в четверг останутся без света. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-17T07:26

2024-10-17T07:26

2024-10-16T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Часть абонентов Севастополя, а также пригород и окрестные села в четверг останутся без света. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Временное отключение электроэнергии вызвано неотложными работами на сетях, уточнили в пресс-службе компании.Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Рыбацкий причал, 6. Также в период 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа подача электроэнергии прекратится по ряду адресов в СНТ "Сапун-Гора" и по улицам:Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Евгении Захаровой, Льва Морозова; а также в ряде домов по переулкам Блиндажный и Кирьянова.Кроме того, в этот же период времени свет временно отключат в трех СНТ: "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", а также по аллее Астапова, на улицах Рыбальченко и Славянской, на Парижском бульваре и в проездах Розовый и Вербеновый.В поселке Любимовка электричество временно прекратят подавать в ряд домов по улицам: Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, а также в проезде Хуторском и СНТ "Усть-Бельбек".Также частично свет отключат в переулках Пушкарский и Южногородском, в домах по улицам: Южногородская, Летчика Денисова, Федоровская (и одноименный проезд и тупик). Не будет света на улицах 1-я Линия и 2 –я Линия, а также на Батарейной и Софьи Перовской.В селе Фруктовое свет отключат на улице Ленина. В селе Полюшко – в КСП Красный Октябрь, на улицам Сейтнафе Сейтвелиева, Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, а также в Совхозе-заводе им. П. Осипенко.В поселке Солнечный временно обесточат абонентов по улицам: Ветвистая, Спутников, Чернухи, Апрельская. В селе Андреева - СНТ "Алмаз", а в Вишневом частично на улицах Яны-Эль, Амет-Хана Султана, Подгорной, Дружбы, Мира и Садовой.Плановые ремонтные работы запланированы на четверг в период с 08:00 до 17:00 в селе Орлиное, здесь свет отключат частично в домах на Кипарисовой (и одноименному переулку), Ласпинской, Ореховой, Пушкина, Тюкова, Культурной, Очаковцев, 7 км. Балаклавского шоссе – ТСН "Медик-3", Фиолентовском шоссе – ТСН "Вилла Дель Мар-1", КСП "Красный Октябрь", а также по переулкам: Трактористов, Батилиманском, Дорожном, Форосском и Западном.17 и 18 октября с 08:00 до 17:00 временно отключает свет в селе Тыловое, по улицам: Лазурная, Склонная, Ясная, Ялтинская, Водопроводная, Стахановская, Баздыревой, Севастопольская, КСП "Красный Октябрь" и по переулкам: Земляной, Плодовый, Малиновый, Сельский.В селе Орлиное без света останутся абоненты по улицам: Культурная, Механизаторов, Пушкина, Благодатная, КСП "Красный Октябрь" и по переулкам: Батилиманском и Западном.С 08:30 до 17:00 в селе Терновка аналогичная ситуация коснется абонентов, проживающих по ряду адресов на улицах: Куйбышевская, Подгорная, Солнечная.Как ранее сообщал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов, для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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