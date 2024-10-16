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В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте
В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте - РИА Новости Крым, 16.10.2024
В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте
36-летний рабочий из Мурманска, который подрабатывал на стройке в Алуште, заключен под стражу по обвинению в убийстве напарника по объекту. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T17:20
2024-10-16T17:20
2024-10-16T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 36-летний рабочий из Мурманска, который подрабатывал на стройке в Алуште, заключен под стражу по обвинению в убийстве напарника по объекту. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и МВД по Республике Крым.Тело погибшего было обнаружено работодателем, который пришел утром на строящийся объект. Одной из первоначальных версий правоохранителей произошел несчастный случай, однако позже удалось установить, что к этому причастен напарник погибшего - неоднократно судимый 36-летний уроженец Мурманской области.Правоохранители в кротчайшие сроки задержали подозреваемого, им оказался "компаньон" погибшего.По ходатайству следователя судом мужчина заключен под стражу. В настоящее время проводится ряд мероприятий по закреплению доказательственной базы.Ранее сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержали 19-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в совершении жестокого убийства таксиста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныВ Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмыВ Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, крым, алушта, гсу ск россии по крыму и севастополю, стройка
В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте
В Алуште по обвинению в убийстве напарника по стройке арестовали рабочего
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 36-летний рабочий из Мурманска, который подрабатывал на стройке в Алуште, заключен под стражу по обвинению в убийстве напарника по объекту. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и МВД по Республике Крым.
Тело погибшего было обнаружено работодателем, который пришел утром на строящийся объект. Одной из первоначальных версий правоохранителей произошел несчастный случай, однако позже удалось установить, что к этому причастен напарник погибшего - неоднократно судимый 36-летний уроженец Мурманской области.
"В ОМВД России по г. Алуште поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что на строительном объекте констатирован факт смерти 46-летнего мужчины. Медицинский работник указал, что причиной гибели является падение с высоты, однако на теле погибшего имеются и другие телесные повреждения", - говорится в Telegram-сообщении пресс-службы МВД.
Правоохранители в кротчайшие сроки задержали подозреваемого, им оказался "компаньон" погибшего.
"В ходе мероприятий, проведенных следователями совместно с коллегами из полиции, и по результатам экспертиз обстоятельства той ночи были установлены, а фигурант в итоге дал признательные показания", - сказано в сообщении Следкома.
По ходатайству следователя судом мужчина заключен под стражу. В настоящее время проводится ряд мероприятий по закреплению доказательственной базы.
Ранее сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержали 19-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в совершении жестокого убийства таксиста
.
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