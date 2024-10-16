https://crimea.ria.ru/20241016/v-alushte-stroitelya-obvinyayut-v-ubiystve-naparnika-na-obekte-1141132897.html

В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте

В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте - РИА Новости Крым, 16.10.2024

В Алуште строителя обвиняют в убийстве напарника на объекте

36-летний рабочий из Мурманска, который подрабатывал на стройке в Алуште, заключен под стражу по обвинению в убийстве напарника по объекту. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T17:20

2024-10-16T17:20

2024-10-16T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 36-летний рабочий из Мурманска, который подрабатывал на стройке в Алуште, заключен под стражу по обвинению в убийстве напарника по объекту. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и МВД по Республике Крым.Тело погибшего было обнаружено работодателем, который пришел утром на строящийся объект. Одной из первоначальных версий правоохранителей произошел несчастный случай, однако позже удалось установить, что к этому причастен напарник погибшего - неоднократно судимый 36-летний уроженец Мурманской области.Правоохранители в кротчайшие сроки задержали подозреваемого, им оказался "компаньон" погибшего.По ходатайству следователя судом мужчина заключен под стражу. В настоящее время проводится ряд мероприятий по закреплению доказательственной базы.Ранее сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержали 19-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в совершении жестокого убийства таксиста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныВ Крыму мужчина сжег сестру и получил 17 лет тюрьмыВ Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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