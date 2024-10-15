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В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие
В Феодосии во вторник проведут учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T10:00
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феодосия
учения
новости крыма
крым
игорь ткаченко
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник проведут учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствиеДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, новости крыма, крым, игорь ткаченко, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие

В Феодосии проведут учебные стрельбы - мэрия

10:00 15.10.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник проведут учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Сегодня с 10 до 13 часов будут проводиться учебные стрельбы", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
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