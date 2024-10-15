https://crimea.ria.ru/20241015/v-feodosii-budut-strelyat---gorozhan-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1141086063.html
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие
В Феодосии во вторник проведут учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T10:00
2024-10-15T10:00
2024-10-15T10:00
феодосия
учения
новости крыма
крым
игорь ткаченко
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07d302ba8a8ac2950e279eeaf60b1750.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник проведут учебные стрельбы. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствиеДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197827_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3e1c176b5e6c1f908a9c6451c5ce42f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, учения, новости крыма, крым, игорь ткаченко, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие
В Феодосии проведут учебные стрельбы - мэрия