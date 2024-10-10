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Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие
Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие
Громкие звуки, которые жители Евпатории слышат в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T15:00
2024-10-10T15:00
крым
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новости крыма
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Евпатории слышат в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского городского округа."Сегодня будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки. Просим сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.В четверг военные учения со стрельбой также проходят в Феодосии. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Учения военных и ликвидация взрывоопасных предметов проводятся на полуострове регулярно. Власти предупреждают население заранее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГВ Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, евпатория, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие

Громкие звуки в Евпатории в четверг связаны с военными учениями - власти

15:00 10.10.2024
 
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Евпатории слышат в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского городского округа.

"Сегодня будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки. Просим сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.

В четверг военные учения со стрельбой также проходят в Феодосии. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Учения военных и ликвидация взрывоопасных предметов проводятся на полуострове регулярно. Власти предупреждают население заранее.
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КрымЕвпаторияНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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