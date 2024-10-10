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Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие

Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие

Громкие звуки, которые жители Евпатории слышат в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T15:00

2024-10-10T15:00

2024-10-10T15:00

крым

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новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Евпатории слышат в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского городского округа."Сегодня будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки. Просим сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.В четверг военные учения со стрельбой также проходят в Феодосии. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Учения военных и ликвидация взрывоопасных предметов проводятся на полуострове регулярно. Власти предупреждают население заранее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГВ Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя