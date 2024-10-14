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Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня
Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня
После ливня, обрушившегося на Севастополь в минувшие выходные, в Центр управления регионом поступило много жалоб от жителей города относительно дорог, и их... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T13:37
2024-10-14T13:37
михаил развожаев
севастополь
ремонт дорог
дороги крыма
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После ливня, обрушившегося на Севастополь в минувшие выходные, в Центр управления регионом поступило много жалоб от жителей города относительно дорог, и их необходимо отработать. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, последствия ливня в Севастополе "уже практически устранены"."Хотя, конечно, есть еще вопросы, которые надо доделать дорожникам. Там наносы земли, грунта, как обычно. Сегодня-завтра все доубирайте – есть еще территории", – сказал глава региона.Он подчеркнул, что почти весь поток сообщений в Центр управления регионом был "посвящен фактически последствиям осадков" с нареканиями относительно проделанного ранее ремонта дорог.Глава города напомнил, что неоднократно обращал внимание на необходимость быть в контакте с жителями при ремонте дорог, а не ссылаться на проектную документацию."Индивидуально должны с людьми отрабатывать во время этих ремонтов и эти вопросы решать. Особенно по итогам таких последствий", – заключил Развожаев.В ночь на воскресенье, 13 октября, Крым накрыл ливень, пройдя весь полуостров с запада на восток. В Симферополе и Севастополе затопило несколько подъездов и квартир в многоэтажках, некоторые улицы превратились в реки. В одном из севастопольских садоводческих товариществ людей пришлось буквально спасать из подтопленного дома – операцию провели силы МЧС. Ранее в пресс-служба администрации Симферополе сообщали, что все службы приведены в повышенную готовность в связи с ухудшением погодных условий. При этом назвали несколько причин, по которым решить проблему подтопления улиц в столице Крыма сегодня невозможно. В конце прошлой недели синоптики предупредили, что минувшие выходные – последние дни бархатного и, соответственно, купального сезона, а впереди Крым ждет по-настоящему осенний октябрь: с дождями, грозами, повышением уровня рек и возможными подтоплениями территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков На Кубань снова надвигаются смерчи
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, ремонт дорог, дороги крыма, новости крыма, происшествия
Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня

Развожаев поручил отработать жалобы севастопольцев на дороги после ливня

13:37 14.10.2024
 
© МЧС РоссииПодтопление в Севастополе
Подтопление в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После ливня, обрушившегося на Севастополь в минувшие выходные, в Центр управления регионом поступило много жалоб от жителей города относительно дорог, и их необходимо отработать. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, последствия ливня в Севастополе "уже практически устранены".
"Хотя, конечно, есть еще вопросы, которые надо доделать дорожникам. Там наносы земли, грунта, как обычно. Сегодня-завтра все доубирайте – есть еще территории", – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что почти весь поток сообщений в Центр управления регионом был "посвящен фактически последствиям осадков" с нареканиями относительно проделанного ранее ремонта дорог.
"По всем проблемным местам я поручения дал. Единственное: много нареканий, когда выполняем ремонт дорог и где-то понизили, где-то повысили, где-то бордюры не поставили или наоборот, поставили. Вот эти все случаи посмотрите. Отработайте все ситуации, я не буду все перечислять – их достаточно много", – сказал Развожаев.
Глава города напомнил, что неоднократно обращал внимание на необходимость быть в контакте с жителями при ремонте дорог, а не ссылаться на проектную документацию.
"Индивидуально должны с людьми отрабатывать во время этих ремонтов и эти вопросы решать. Особенно по итогам таких последствий", – заключил Развожаев.
В ночь на воскресенье, 13 октября, Крым накрыл ливень, пройдя весь полуостров с запада на восток. В Симферополе и Севастополе затопило несколько подъездов и квартир в многоэтажках, некоторые улицы превратились в реки. В одном из севастопольских садоводческих товариществ людей пришлось буквально спасать из подтопленного дома – операцию провели силы МЧС.
Ранее в пресс-служба администрации Симферополе сообщали, что все службы приведены в повышенную готовность в связи с ухудшением погодных условий. При этом назвали несколько причин, по которым решить проблему подтопления улиц в столице Крыма сегодня невозможно.
В конце прошлой недели синоптики предупредили, что минувшие выходные – последние дни бархатного и, соответственно, купального сезона, а впереди Крым ждет по-настоящему осенний октябрь: с дождями, грозами, повышением уровня рек и возможными подтоплениями территорий.
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Михаил РазвожаевСевастопольРемонт дорогДороги КрымаНовости КрымаПроисшествия
 
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