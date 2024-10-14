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Пригород Симферополя обесточен

Пригород Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Пригород Симферополя обесточен

Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T11:50

2024-10-14T11:50

2024-10-14T12:37

симферопольский район

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить подачу света в ближайшие три часа.Ранее сообщалось, что в понедельник Севастополь будет частично обесточен в связи с проведением ремонтных работ. По информации "Севатопольэнерго", под отключение попадают в том числе села Орловка, Черноречье, Терновка и другие. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь и пригород обесточены из-за аварииЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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