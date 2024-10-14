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Пригород Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Пригород Симферополя обесточен
Пригород Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Пригород Симферополя обесточен
Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.10.2024
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симферопольский район
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить подачу света в ближайшие три часа.Ранее сообщалось, что в понедельник Севастополь будет частично обесточен в связи с проведением ремонтных работ. По информации "Севатопольэнерго", под отключение попадают в том числе села Орловка, Черноречье, Терновка и другие. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь и пригород обесточены из-за аварииЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, крым, новости крыма, энергосистема крыма, электричество, жкх крыма и севастополя
Пригород Симферополя обесточен

Пять сел Симферопольского района остались без света из-за аварии

11:50 14.10.2024 (обновлено: 12:37 14.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Симферопольском районе. Населенные пункты: Теплое, Клиновка, Украинка, Андрусово, Константиновка. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить подачу света в ближайшие три часа.
Ранее сообщалось, что в понедельник Севастополь будет частично обесточен в связи с проведением ремонтных работ. По информации "Севатопольэнерго", под отключение попадают в том числе села Орловка, Черноречье, Терновка и другие.
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