https://crimea.ria.ru/20241014/v-ponedelnik-sevastopol-budet-chastichno-obestochen-1141049685.html

В понедельник Севастополь будет частично обесточен

В понедельник Севастополь будет частично обесточен - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В понедельник Севастополь будет частично обесточен

Севастополь будет частично обесточен 14 октября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севатопольэнерго. РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T06:47

2024-10-14T06:47

2024-10-14T06:30

севастопольэнерго

электроэнергия

электричество

новости

севастополь

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Севастополь будет частично обесточен 14 октября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севатопольэнерго.Будет ограничена подача электроэнергии с 09:00 до 13:00 по нечетной стороне на улице Генерала Коломийца, а также в домах 22, 28, 34, 48, 118-А/2, 118-А.С 09:00 до 14:00 ожидается отключение электричества на Фиолентовском шоссе.На время проведения ремонтных работ с 09:00 до 17:00 будет отключено электричество в СНТ "Икар-3", "Икар-2", "Ригель" и Сапун-Гора". В этот период света н будет также в некоторых домах на улицах Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, пер. Кирьянова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, ЖСТ ИЗ Благополучный, Виктора Калганова, Генерала Рихтера.В селе Терновка будут отключения по улицам Студенческая, Севастопольская, Мусы Мамута, Бахчисарайская, Куйбышевская, Родниковая, а также в КСП "Память Ленина".В селе Черноречье отключения ожидаются на улицах Ермака и Ешиль-Мале.В Орловке на время проведения ремонтных работ будут отключения света в СНТ "Меркурий", а также на улицах Озерная и Качинское шоссе.В селе Осипенко электроэнергию отключат в переулке Багряном и на улицах Землянского, Красноярской, Ветеранов, Массандровской и на территории СНТ "Полюшко".С 08:00 до 17:00 будет отключено электричество на улицах Третья Бастионная, Брестская, Героев Севастополя, Багрия и Будищева.В течение трех дней, с 14 по 16 октября, будет производиться отключение электричества с 09:00 до 16:00 в селе Фронтовое на улицах 345-й дивизии, 60-лет Октября и в переулке Майском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетяхАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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