https://crimea.ria.ru/20241012/grozy-i-grad-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1141021429.html

Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу

Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу

Очень сильные дожди, грозы и град ожидаются в субботу, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T00:01

2024-10-12T00:01

2024-10-12T00:01

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феодосия

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очень сильные дожди, грозы и град ожидаются в субботу, сообщает республиканский гидрометцентр. В Симферополе облачно. Без осадков, во второй половине дня дожди, грозы. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24. В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20. В Ялте, Судаке, Евпатории, Алуште и Феодосии переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха будет не ниже +16, днем поднимется до +25.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что суббота станет последним теплым днем, после которого ожидается настоящая осенняя погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все службы Симферополя привели в повышенную готовность Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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