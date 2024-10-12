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Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
Очень сильные дожди, грозы и град ожидаются в субботу, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T00:01
2024-10-12T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очень сильные дожди, грозы и град ожидаются в субботу, сообщает республиканский гидрометцентр. В Симферополе облачно. Без осадков, во второй половине дня дожди, грозы. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24. В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20. В Ялте, Судаке, Евпатории, Алуште и Феодосии переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха будет не ниже +16, днем поднимется до +25.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что суббота станет последним теплым днем, после которого ожидается настоящая осенняя погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все службы Симферополя привели в повышенную готовность Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 12.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрад
Град - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очень сильные дожди, грозы и град ожидаются в субботу, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью +13…+18; днем +20…+25, в горах +13…+18", - сообщается в прогнозе.
В Симферополе облачно. Без осадков, во второй половине дня дожди, грозы. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с; днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +22...+24.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20.
В Ялте, Судаке, Евпатории, Алуште и Феодосии переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха будет не ниже +16, днем поднимется до +25.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что суббота станет последним теплым днем, после которого ожидается настоящая осенняя погода.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияЯлтаАлушта
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:40В Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие
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22:24Главные новости Крыма: 11 октября
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