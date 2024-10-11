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В Приднестровье предлагают провести референдум по ЕС на своей территории - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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В Приднестровье предлагают провести референдум по ЕС на своей территории
В Приднестровье предлагают провести референдум по ЕС на своей территории - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Приднестровье предлагают провести референдум по ЕС на своей территории
В Приднестровье предложили провести референдум об отношении к вступлению ЕС на своей территории, чтобы получить реальное мнение всех жителей республики. О такой РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T11:00
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приднестровье
молдавия
референдум
европейский союз (ес)
политика
общество
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Приднестровье предложили провести референдум об отношении к вступлению ЕС на своей территории, чтобы получить реальное мнение всех жителей республики. О такой возможности заявили в МИД ПМР.В МИД акцентировали, что с момента анонсирования референдума, который должен состояться в Молдове 20 октября, Приднестровье было открыто к обсуждению параметров волеизъявления жителей республики, чтобы им была предоставлена возможность высказаться по вопросу, затрагивающему их будущее. Однако за прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума.Государственность Приднестровья была создана волей народа и преследовала цель – защитить и обеспечить интересы людей, подчеркивается в заявлении. В МИД напомнили, что за период новейшей истории в республике состоялось уже семь плебисцитов."Все жизненно важные для республики решения принимались открытым, демократическим методом всенародного волеизъявления", - указали в ведомстве.В этой связи в ПМР предлагают организовать референдум на основе договоренностей сторон с привлечением наблюдателей, в том числе международных, при условии, что мировое сообщество готово учитывать мнение населения Приднестровья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной ОсетиейПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад
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РИА Новости Крым
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60
приднестровье, молдавия, референдум, европейский союз (ес), политика, общество, в мире, новости
В Приднестровье предлагают провести референдум по ЕС на своей территории

В Приднестровье предлагают провести референдум по вступлению в ЕС на своей территории

11:00 11.10.2024 (обновлено: 11:10 11.10.2024)
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкФлаг Приднестровской Молдавской Республики
Флаг Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Приднестровье предложили провести референдум об отношении к вступлению ЕС на своей территории, чтобы получить реальное мнение всех жителей республики. О такой возможности заявили в МИД ПМР.
В МИД акцентировали, что с момента анонсирования референдума, который должен состояться в Молдове 20 октября, Приднестровье было открыто к обсуждению параметров волеизъявления жителей республики, чтобы им была предоставлена возможность высказаться по вопросу, затрагивающему их будущее. Однако за прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума.
"В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории", - говорится на официальном сайте ведомства.
Государственность Приднестровья была создана волей народа и преследовала цель – защитить и обеспечить интересы людей, подчеркивается в заявлении. В МИД напомнили, что за период новейшей истории в республике состоялось уже семь плебисцитов.
"Все жизненно важные для республики решения принимались открытым, демократическим методом всенародного волеизъявления", - указали в ведомстве.
В этой связи в ПМР предлагают организовать референдум на основе договоренностей сторон с привлечением наблюдателей, в том числе международных, при условии, что мировое сообщество готово учитывать мнение населения Приднестровья.
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ПриднестровьеМолдавияРеферендумЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаОбществоВ миреНовости
 
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