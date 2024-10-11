https://crimea.ria.ru/20241011/chast-sevastopolya-v-pyatnitsu-obestochat-1140989775.html

Часть Севастополя в пятницу обесточат

Часть Севастополя в пятницу обесточат - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Часть Севастополя в пятницу обесточат

Часть Севастополя в пятницу обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T07:53

2024-10-11T07:53

2024-10-11T08:55

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 13 часов света не будет по проспекту Генерала Острякова, улицам Николая Музыки и Супруна. С 13:00 до 15:00 отключения пройдут по улицам Ковпака и Соловьева.Полуторачасовые перебои с электричеством с 9 до 17 часов ожидают жителей улиц Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Генерала Рихтера, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Кочубея, Федько, Элеваторной, Горной, Артиллеристов, Донской, Колодкина, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Румянцевской. Кроме того, света не будет в переулках Блиндажном, Кирьянова, Сквозном, 1-м и 2-м Аквамариновом, Топазном, в Каспийском проезде и Неровном тупике, на территориях садовых товариществ "Черноморец-2", "Солнышко", "Сапун-гора".В это же время отключения на отдельных улицах пройдут в Балаклаве, селах Орловка, Полюшко, Андреевка. С 8 часов утра до пяти вечера света не будет по Фиолентовскому шоссе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетяхАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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