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Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США
Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США
Анатолий Антонов освобожден от обязанностей посла России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T11:44
2024-10-10T11:44
анатолий антонов
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
новости
посольство рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Анатолий Антонов освобожден от обязанностей посла России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин."Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в документе, который размещен на официальном портале правовой информации в четверг.Антонов возглавлял посольство РФ в США на протяжении семи лет. До этого он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. Возвращение посла в Россию ранее анонсировало посольство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье РоссииНАТО встала на путь подготовки войны - АнтоновПосол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму
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анатолий антонов, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, посольство рф
Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США

Анатолий Антонов освобожден от обязанностей посла в США - указ

11:44 10.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Анатолий Антонов освобожден от обязанностей посла России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в документе, который размещен на официальном портале правовой информации в четверг.
Антонов возглавлял посольство РФ в США на протяжении семи лет. До этого он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. Возвращение посла в Россию ранее анонсировало посольство.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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