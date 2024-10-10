https://crimea.ria.ru/20241010/putin-osvobodil-antonova-ot-obyazannostey-posla-rossii-v-ssha-1140983576.html

Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США

Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США

Анатолий Антонов освобожден от обязанностей посла России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T11:44

2024-10-10T11:44

2024-10-10T11:44

анатолий антонов

сша

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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новости

посольство рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Анатолий Антонов освобожден от обязанностей посла России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин."Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в документе, который размещен на официальном портале правовой информации в четверг.Антонов возглавлял посольство РФ в США на протяжении семи лет. До этого он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. Возвращение посла в Россию ранее анонсировало посольство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье РоссииНАТО встала на путь подготовки войны - АнтоновПосол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, посольство рф