https://crimea.ria.ru/20241010/organizatory-podpolnykh-igrovykh-klubov-v-simferopole-poydut-pod-sud-1140984077.html

Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд

Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд

В Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T12:09

2024-10-10T12:09

2024-10-10T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2023 году житель Чебоксар организовал работу трех игровых клубов в Симферополе и укомплектовал помещения игровым оборудованием, а затем привлек еще восьмерых жителей Крыма.Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Крыма."Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Чебоксары и восьми крымчан. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками органов внутренних дел, игровое оборудование изъято из незаконного оборота", – добавили в ведомстве.Ранее в Севастополе осудили преступную группу за организацию притона. По уголовному делу в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательствеВ Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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