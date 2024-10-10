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Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд
Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд
В Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T12:09
2024-10-10T12:09
2024-10-10T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2023 году житель Чебоксар организовал работу трех игровых клубов в Симферополе и укомплектовал помещения игровым оборудованием, а затем привлек еще восьмерых жителей Крыма.Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Крыма."Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Чебоксары и восьми крымчан. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками органов внутренних дел, игровое оборудование изъято из незаконного оборота", – добавили в ведомстве.Ранее в Севастополе осудили преступную группу за организацию притона. По уголовному делу в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательствеВ Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, азартные игры, закон и право, новости крыма, симферополь
Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд
В Крыму будут судить членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в 2023 году житель Чебоксар организовал работу трех игровых клубов в Симферополе и укомплектовал помещения игровым оборудованием, а затем привлек еще восьмерых жителей Крыма.
"Поступившие от незаконного проведения азартных игр денежные средства в размере 9 млн рублей распределялись между членами группы. В рамках следствия проведены обыски в игровых заведениях и по местам проживания фигурантов", – говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Крыма.
"Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Чебоксары и восьми крымчан. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками органов внутренних дел, игровое оборудование изъято из незаконного оборота", – добавили в ведомстве.
Ранее в Севастополе осудили преступную группу за организацию притона
. По уголовному делу в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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