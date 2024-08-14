https://crimea.ria.ru/20240814/pyat-let-za-organizatsiyu-pritona-v-sevastopole-osudyat-opg-1139586453.html

Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ

Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ

В Севастополе перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T11:26

2024-08-14T11:26

2024-08-14T11:26

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Севастополя. "Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан, организовавших на территории Севастополя незаконный бизнес", - сказано в сообщении. По данным следствия, организатор вовлекла в группу еще троих женщин в возрасте от 41 до 51 года, которые стали администраторами притонов. Они вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, оформляли заказы на оказание услуг, организовывали встречи, а также вели учет отработанного времени и количества полученных денежных средств. Также организатор наняла водителей и охранников, трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет перевозили девушек к клиентам, получали от них плату за оказанные услуги и передавали организатору, а также в случае необходимости оказывали работницам силовую поддержку и помощь. В ведомстве отметили, что работа притона рекламировалась на специально созданном интернет-сайте. Продвигал публикации и наполнял фотографиями девушек сайт еще один участник ОПГ - 56-летний мужчина. Незаконная деятельность подельников была пресечена сотрудниками МВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре города. Санкция статьи за организацию занятия проституцией предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Год назад в Севастополе полицейские накрыли секс-притон. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте, исполнявших роли администраторов притонов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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