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Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ
Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ
В Севастополе перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T11:26
2024-08-14T11:26
2024-08-14T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Севастополя. "Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан, организовавших на территории Севастополя незаконный бизнес", - сказано в сообщении. По данным следствия, организатор вовлекла в группу еще троих женщин в возрасте от 41 до 51 года, которые стали администраторами притонов. Они вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, оформляли заказы на оказание услуг, организовывали встречи, а также вели учет отработанного времени и количества полученных денежных средств. Также организатор наняла водителей и охранников, трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет перевозили девушек к клиентам, получали от них плату за оказанные услуги и передавали организатору, а также в случае необходимости оказывали работницам силовую поддержку и помощь. В ведомстве отметили, что работа притона рекламировалась на специально созданном интернет-сайте. Продвигал публикации и наполнял фотографиями девушек сайт еще один участник ОПГ - 56-летний мужчина. Незаконная деятельность подельников была пресечена сотрудниками МВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре города. Санкция статьи за организацию занятия проституцией предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Год назад в Севастополе полицейские накрыли секс-притон. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте, исполнявших роли администраторов притонов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, умвд россии по севастополю, закон и право, новости крыма, крым
Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ
В Севастополе осудят ОПГ за организацию занятия проституцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.
"Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан, организовавших на территории Севастополя незаконный бизнес", - сказано в сообщении.
По версии следствия, в 2020 году 45-летняя местная жительница создала и возглавила преступную группу, нашла 11 девушек, оказывавших услуги интимного характера. Затем арендовала и периодически меняла не менее 11 жилых помещений для занятия в них проституцией, а также приобрела три легковых автомобиля для перевозки девушек к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи.
По данным следствия, организатор вовлекла в группу еще троих женщин в возрасте от 41 до 51 года, которые стали администраторами притонов. Они вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, оформляли заказы на оказание услуг, организовывали встречи, а также вели учет отработанного времени и количества полученных денежных средств.
Также организатор наняла водителей и охранников, трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет перевозили девушек к клиентам, получали от них плату за оказанные услуги и передавали организатору, а также в случае необходимости оказывали работницам силовую поддержку и помощь.
В ведомстве отметили, что работа притона рекламировалась на специально созданном интернет-сайте. Продвигал публикации и наполнял фотографиями девушек сайт еще один участник ОПГ - 56-летний мужчина.
Незаконная деятельность подельников была пресечена сотрудниками МВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.
"При проведении обысков по местам жительства фигурантов и в арендованных квартирах полицейские изъяли средства связи, электронные носители информации и различные журналы учета. В ходе следствия также наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме около 110 тысяч рублей и на автомобиль организатора стоимостью около 1,4 млн рублей", - уточнили в полиции Севастополя.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре города. Санкция статьи за организацию занятия проституцией предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Год назад в Севастополе полицейские накрыли секс-притон
. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте, исполнявших роли администраторов притонов.