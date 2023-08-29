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В Севастополе накрыли секс-притон
В Севастополе накрыли секс-притон - РИА Новости Крым, 29.08.2023
В Севастополе накрыли секс-притон
Севастопольские правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей в городе занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T16:49
2023-08-29T16:49
2023-08-29T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей в городе занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции.При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте 40 и 50 лет, исполнявших роли администраторов притонов.Рекламировали притоны на специально созданном интернет-сайте, там размещались анкеты и фото девушек. При этом работу "ночных бабочек" тщательно контролировали администраторы. В ходе обысков по местам жительства фигуранток дела и в арендованных квартирах полицейские изъяли средства связи, флешки и журналы учета."В настоящее время 44-летней жительнице Севастополя и двоим ее соучастницам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК (организация занятия проституцией другими лицами). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в полиции Севастополя.Кроме того, в отношении шести занимавшихся проституцией женщин составлены административные протоколы.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в КрымуМосквичке дали условный срок за организацию притона в ЯлтеВ Ялте "накрыли" сеть интимных салонов
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма
В Севастополе накрыли секс-притон
В Севастополе полицейские накрыли секс-притон с шестью проститутками
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей в городе занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции.
При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте 40 и 50 лет, исполнявших роли администраторов притонов.
"Сотрудники полиции установили, что для реализации преступной схемы организатор вместе с подельницами подыскала шесть девушек, оказывавших услуги интимного характера, арендовала шесть квартир для занятия в них проституцией, а также приобрела пять легковых автомобилей для перевозки работниц к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Рекламировали притоны на специально созданном интернет-сайте, там размещались анкеты и фото девушек. При этом работу "ночных бабочек" тщательно контролировали администраторы. В ходе обысков по местам жительства фигуранток дела и в арендованных квартирах полицейские изъяли средства связи, флешки и журналы учета.
"В настоящее время 44-летней жительнице Севастополя и двоим ее соучастницам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК (организация занятия проституцией другими лицами). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в полиции Севастополя.
Кроме того, в отношении шести занимавшихся проституцией женщин составлены административные протоколы.
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