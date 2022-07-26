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Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму
Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму
В Севастополе суд вынес приговор шести участницам организованной группы, которые содержали в Крыму и Севастополе притоны для занятия проституцией. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T10:02
2022-07-26T10:02
2022-07-26T10:02
прокуратура республики крым
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес приговор шести участницам организованной группы, которые содержали в Крыму и Севастополе притоны для занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба севастопольской прокуратуры.Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Анапы. В дело вовлекла женщин в возрасте от 21 до 40 лет. С октября 2019 года по декабрь 2020 года злоумышленница арендовала пять помещений, три из которых находились в Севастополе, одно в Керчи и одно в Симферополе, где под видом работы массажных салонов фактически организовала притоны для занятия проституцией.Преступную деятельность пресекли сотрудники севастопольского МВД вместе с ОМОН "Беркут". Было возбуждено и расследовано уголовное дело, по результатам которого состоялся суд. Он признал женщин виновными и назначил организатору притона наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Остальные участницы группы приговорены к штрафам в размере 100 тыс. рублей каждая."Кроме того, суд конфисковал в доход государства полученные от преступной деятельности свыше 650 тыс. рублей, а также мобильные телефоны, роутеры, видеорегистраторы и проектор, использовавшиеся в притонах", - добавили в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, крым, закон и право
Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму
В Севастополе суд вынес приговор хозяйке пяти секс-притонов и ее подельницам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес приговор шести участницам организованной группы, которые содержали в Крыму и Севастополе притоны для занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба севастопольской прокуратуры.
Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Анапы. В дело вовлекла женщин в возрасте от 21 до 40 лет. С октября 2019 года по декабрь 2020 года злоумышленница арендовала пять помещений, три из которых находились в Севастополе, одно в Керчи и одно в Симферополе, где под видом работы массажных салонов фактически организовала притоны для занятия проституцией.
"При этом она выступала в роли организатора, устанавливала в заведениях правила и расценки оказания интимных услуг, вовлекла ряд лиц непосредственно в занятие проституцией. Ее подельницы выполняли функции подконтрольных ей администраторов и помощников администраторов. К моменту проведения оперативно-розыскных мероприятий в так называемых массажных салонах на протяжении длительного времени проституцией занимались не менее 12 девушек", - сообщили в ведомстве.
Преступную деятельность пресекли сотрудники севастопольского МВД вместе с ОМОН "Беркут". Было возбуждено и расследовано уголовное дело, по результатам которого состоялся суд. Он признал женщин виновными и назначил организатору притона наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Остальные участницы группы приговорены к штрафам в размере 100 тыс. рублей каждая.
"Кроме того, суд конфисковал в доход государства полученные от преступной деятельности свыше 650 тыс. рублей, а также мобильные телефоны, роутеры, видеорегистраторы и проектор, использовавшиеся в притонах", - добавили в прокуратуре.
Приговор в законную силу пока не вступил.