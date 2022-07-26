https://crimea.ria.ru/20220726/shest-zhenschin-poluchili-shtrafy-za-organizatsiyu-seks-pritonov-v-krymu-1123957866.html

Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму

Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму

В Севастополе суд вынес приговор шести участницам организованной группы, которые содержали в Крыму и Севастополе притоны для занятия проституцией. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T10:02

2022-07-26T10:02

2022-07-26T10:02

прокуратура республики крым

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес приговор шести участницам организованной группы, которые содержали в Крыму и Севастополе притоны для занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба севастопольской прокуратуры.Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Анапы. В дело вовлекла женщин в возрасте от 21 до 40 лет. С октября 2019 года по декабрь 2020 года злоумышленница арендовала пять помещений, три из которых находились в Севастополе, одно в Керчи и одно в Симферополе, где под видом работы массажных салонов фактически организовала притоны для занятия проституцией.Преступную деятельность пресекли сотрудники севастопольского МВД вместе с ОМОН "Беркут". Было возбуждено и расследовано уголовное дело, по результатам которого состоялся суд. Он признал женщин виновными и назначил организатору притона наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Остальные участницы группы приговорены к штрафам в размере 100 тыс. рублей каждая."Кроме того, суд конфисковал в доход государства полученные от преступной деятельности свыше 650 тыс. рублей, а также мобильные телефоны, роутеры, видеорегистраторы и проектор, использовавшиеся в притонах", - добавили в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, закон и право