https://crimea.ria.ru/20241009/glavnoe-za-den-9-oktyabrya-1140969438.html
Главное за день: 9 октября
Главное за день: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Главное за день: 9 октября
Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T23:05
2024-10-09T23:05
2024-10-09T23:05
главное за день
новости
россия
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_fe583e25445ec5202736090666789a59.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В Брянской области ввели режим ЧС из-за взрывов. Россия и Белоруссия рассматривают совместные проекты в авиастроении. Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров на автомобилях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение сел в Курской областиРоссийские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, отметили в военном ведомстве.Атака дронов на Кубань и Ростовскую областьПосле массированной атаки украинских дронов на Кубани и в Ростовской области произошли пожары и разрушения в жилых домах, сообщили главы регионов.В ночь на среду в Щербиновском районе из-за падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. В одном из районов возник ландшафтный пожар, он был оперативно потушен дежурно-спасательными службами.Взрывы в Брянской областиВ Брянской области зафиксирована ЧС муниципального характера из-за взрывов, сообщили в региональном главке МЧС. По информации ведомства, детонация взрывоопасных предметов произошла в Карачевском районе Брянской области.При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, уточнили в ведомстве.Россия и Белоруссия будут строить самолетыПрезидент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, рассматривают совместные проекты в авиастроении.Новый закон о госномерахСовет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. За это может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, уточнили в Совфеде.Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
https://crimea.ria.ru/20241009/zapadnoe-videnie-konflikta-na-ukraine-vyzyvaet-razdrazhenie-v-oon-1140952232.html
https://crimea.ria.ru/20241009/zapad-menyaet-taktiku-pochemu-zelenskiy-otmenil-vtoroy-sammit-mira-1140958096.html
https://crimea.ria.ru/20241009/status-veterana-boevykh-deystviy-poluchat-vse-uchastniki-svo--deputat-gd-1140960575.html
https://crimea.ria.ru/20241009/vyplaty-boytsam-v-kurskoy-oblasti-kogda-mogut-prinyat-zakon-1140968684.html
https://crimea.ria.ru/20241009/chem-vazhen-sammit-stran-sng-dlya-rossii-i-mira--mnenie-1140954270.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_cd05c1d8b24cbf4485ec7aa682c0e218.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, россия, риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В Брянской области ввели режим ЧС из-за взрывов. Россия и Белоруссия рассматривают совместные проекты в авиастроении. Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров на автомобилях.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Освобождение сел в Курской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты
Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, отметили в военном ведомстве.
Атака дронов на Кубань и Ростовскую область
После массированной атаки украинских дронов на Кубани и в Ростовской области произошли пожары и разрушения
в жилых домах, сообщили главы регионов.
В ночь на среду в Щербиновском районе из-за падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. В одном из районов возник ландшафтный пожар, он был оперативно потушен дежурно-спасательными службами.
Взрывы в Брянской области
В Брянской области зафиксирована ЧС
муниципального характера из-за взрывов, сообщили в региональном главке МЧС. По информации ведомства, детонация взрывоопасных предметов произошла в Карачевском районе Брянской области.
При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, уточнили в ведомстве.
Россия и Белоруссия будут строить самолеты
Президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил
, что страны развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, рассматривают совместные проекты в авиастроении.
Новый закон о госномерах
Совет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров
автомобилей. За это может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, уточнили в Совфеде.
Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.