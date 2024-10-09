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Главное за день: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Главное за день: 9 октября
Главное за день: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Главное за день: 9 октября
Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T23:05
2024-10-09T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В Брянской области ввели режим ЧС из-за взрывов. Россия и Белоруссия рассматривают совместные проекты в авиастроении. Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров на автомобилях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение сел в Курской областиРоссийские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, отметили в военном ведомстве.Атака дронов на Кубань и Ростовскую областьПосле массированной атаки украинских дронов на Кубани и в Ростовской области произошли пожары и разрушения в жилых домах, сообщили главы регионов.В ночь на среду в Щербиновском районе из-за падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. В одном из районов возник ландшафтный пожар, он был оперативно потушен дежурно-спасательными службами.Взрывы в Брянской областиВ Брянской области зафиксирована ЧС муниципального характера из-за взрывов, сообщили в региональном главке МЧС. По информации ведомства, детонация взрывоопасных предметов произошла в Карачевском районе Брянской области.При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, уточнили в ведомстве.Россия и Белоруссия будут строить самолетыПрезидент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, рассматривают совместные проекты в авиастроении.Новый закон о госномерахСовет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. За это может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, уточнили в Совфеде.Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
https://crimea.ria.ru/20241009/zapadnoe-videnie-konflikta-na-ukraine-vyzyvaet-razdrazhenie-v-oon-1140952232.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 9 октября

Главные события и заявления среды, 9 октября

23:05 09.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В Брянской области ввели режим ЧС из-за взрывов. Россия и Белоруссия рассматривают совместные проекты в авиастроении. Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров на автомобилях.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Освобождение сел в Курской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, отметили в военном ведомстве.
Сессия ГА ООН
12:02
Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН

Атака дронов на Кубань и Ростовскую область

После массированной атаки украинских дронов на Кубани и в Ростовской области произошли пожары и разрушения в жилых домах, сообщили главы регионов.
В ночь на среду в Щербиновском районе из-за падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. В одном из районов возник ландшафтный пожар, он был оперативно потушен дежурно-спасательными службами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
17:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запад меняет тактику: почему Зеленский отменил второй "саммит мира"

Взрывы в Брянской области

В Брянской области зафиксирована ЧС муниципального характера из-за взрывов, сообщили в региональном главке МЧС. По информации ведомства, детонация взрывоопасных предметов произошла в Карачевском районе Брянской области.
При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, уточнили в ведомстве.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
17:11
Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД

Россия и Белоруссия будут строить самолеты

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, рассматривают совместные проекты в авиастроении.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
18:52
Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон

Новый закон о госномерах

Совет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. За это может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, уточнили в Совфеде.
Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
Встреча глав государств-участников СНГ
19:10Радио "Спутник в Крыму"
Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
 
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23:05Главное за день: 9 октября
22:43В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса
22:37Главные новости Крыма: 9 октября
22:27США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причину
22:22Небывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвы
22:03ТЭС "Ударная" в Крымском районе Кубани запущена на полную мощность
22:01Газель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в Сочи
21:56В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки
21:41Крупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
21:31Россия и США были готовы к полному отказу от ядерного оружия – Трамп
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20:41Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
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19:10Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
18:52Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон
18:31В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом
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