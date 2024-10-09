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Главное за день: 9 октября

Главное за день: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Главное за день: 9 октября

Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T23:05

2024-10-09T23:05

2024-10-09T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска вернули под контроль два населенных пункта в Курской области. В Краснодарском крае и Ростовской области отражена массированная атака дронов. В Брянской области ввели режим ЧС из-за взрывов. Россия и Белоруссия рассматривают совместные проекты в авиастроении. Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров на автомобилях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение сел в Курской областиРоссийские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, отметили в военном ведомстве.Атака дронов на Кубань и Ростовскую областьПосле массированной атаки украинских дронов на Кубани и в Ростовской области произошли пожары и разрушения в жилых домах, сообщили главы регионов.В ночь на среду в Щербиновском районе из-за падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что над регионом в течение ночи были уничтожены 10 беспилотников. В одном из районов возник ландшафтный пожар, он был оперативно потушен дежурно-спасательными службами.Взрывы в Брянской областиВ Брянской области зафиксирована ЧС муниципального характера из-за взрывов, сообщили в региональном главке МЧС. По информации ведомства, детонация взрывоопасных предметов произошла в Карачевском районе Брянской области.При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, уточнили в ведомстве.Россия и Белоруссия будут строить самолетыПрезидент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, рассматривают совместные проекты в авиастроении.Новый закон о госномерахСовет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. За это может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, уточнили в Совфеде.Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

https://crimea.ria.ru/20241009/zapadnoe-videnie-konflikta-na-ukraine-vyzyvaet-razdrazhenie-v-oon-1140952232.html

https://crimea.ria.ru/20241009/zapad-menyaet-taktiku-pochemu-zelenskiy-otmenil-vtoroy-sammit-mira-1140958096.html

https://crimea.ria.ru/20241009/status-veterana-boevykh-deystviy-poluchat-vse-uchastniki-svo--deputat-gd-1140960575.html

https://crimea.ria.ru/20241009/vyplaty-boytsam-v-kurskoy-oblasti-kogda-mogut-prinyat-zakon-1140968684.html

https://crimea.ria.ru/20241009/chem-vazhen-sammit-stran-sng-dlya-rossii-i-mira--mnenie-1140954270.html

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