В Симферополе выставили на торги кинотеатр "Космос"
В столице Крыма выставили на торги муниципальное здание кинотеатра "Космос"
© Фото: пресс-служба администрации СимферополяКинотеатр "Космос" в Симферополе
© Фото: пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Администрация Симферополя выставила на торги здание кинотеатра "Космос", расположенное на улице Гагарина, 2а. Информация об этом выставлена в реестре лотов ГИС "Торги".
Электронный аукцион состоится 11 октября. Согласно описанию, продаже подлежит нежилое здание общей площадью 1059,8 квадратных метров, кадастровый номер 90:22:010103:10978. Объект трехэтажный, один из этажей – подземный. Продается также земельный участок площадью 1931 +/-15 квадратных метров.
Вид разрешенного использования земельного участка – объекты культурно-досуговой деятельности.
Начальная цена для старта электронных торгов заявлена в сумме 72 миллиона 872 тысячи 134 рубля, шаг аукциона – 3 миллиона 643 тысячи 606 рублей. В качестве основания для продажи объекта муниципальной собственности указано постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.09.2024 № 4570 "Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и о признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 14.08.2024 № 4031".
Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявлял РИА Новости Крым, что здание бывшего кинотеатра "Космос" продадут на открытом аукционе. Он предположил, что на этом месте будущий собственник возведет малоэтажный офисный центр.
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