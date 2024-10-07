https://crimea.ria.ru/20241007/v-simferopole-vystavili-na-torgi-kinoteatr-kosmos-1140906678.html

В Симферополе выставили на торги кинотеатр "Космос"

В Симферополе выставили на торги кинотеатр "Космос" - РИА Новости Крым, 07.10.2024

В Симферополе выставили на торги кинотеатр "Космос"

Администрация Симферополя выставила на торги здание кинотеатра "Космос", расположенное на улице Гагарина, 2а. Информация об этом выставлена в реестре лотов ГИС... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T21:07

2024-10-07T21:07

2024-10-07T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Администрация Симферополя выставила на торги здание кинотеатра "Космос", расположенное на улице Гагарина, 2а. Информация об этом выставлена в реестре лотов ГИС "Торги".Электронный аукцион состоится 11 октября. Согласно описанию, продаже подлежит нежилое здание общей площадью 1059,8 квадратных метров, кадастровый номер 90:22:010103:10978. Объект трехэтажный, один из этажей – подземный. Продается также земельный участок площадью 1931 +/-15 квадратных метров.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты культурно-досуговой деятельности.Начальная цена для старта электронных торгов заявлена в сумме 72 миллиона 872 тысячи 134 рубля, шаг аукциона – 3 миллиона 643 тысячи 606 рублей. В качестве основания для продажи объекта муниципальной собственности указано постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.09.2024 № 4570 "Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и о признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 14.08.2024 № 4031".Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявлял РИА Новости Крым, что здание бывшего кинотеатра "Космос" продадут на открытом аукционе. Он предположил, что на этом месте будущий собственник возведет малоэтажный офисный центр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделаютВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, приватизация, администрация симферополя