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Главное за день: 7 октября

Главное за день: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Главное за день: 7 октября

Глава российского государства Владимир Путин принимает поздравления в свой день рождения. Российские военнослужащие освободили Гродовку в ДНР, высокоточными... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T22:30

2024-10-07T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин принимает поздравления в свой день рождения. Российские военнослужащие освободили Гродовку в ДНР, высокоточными ударами уничтожены два украинских военных аэродрома. На Украине готовят провокацию против России с применением химического оружия. Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено еще одно обвинение – в растрате 3,2 миллиарда рублей. На трассе М-2 "Крым" произошло масштабное ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президента России Владимира Путина поздравляют с днем рожденияВ понедельник, 7 октября, президент РФ и верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Владимир Путин отмечает свое 72-летие. Руководители Крыма и Севастополя поздравили главу государства с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья и новых успехов.Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что под руководством Путина Россия вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового, многополярного миропорядка.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что для него является большой честью работать в команде президента – "сильного лидера и мудрого наставника.Армия России освободила Гродовку в ДНРПодразделения группировки "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Кроме того, за сутки была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, а также нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА.Киев готовит провокацию с химоружиемПровокации с использованием запрещенного химического оружия готовятся с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", – сказал он.Тем временем Украина сама применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации и для совершения терактов, но Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублейЭкс-замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного чиновника Мурада Мусаева."Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения", – цитирует РИА Новости адвоката.По словам Мурада Мусаева, это дело возбуждено около восьми лет назад и относится к событиям 2015 года.В ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" погибли три человекаМассовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым". В результате погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщили региональное управление МВД и прокуратура Московской области."На 103 км трассы М-2 "Крым" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями", – говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20241007/vladimir-putin-v-krymu--znakovye-vizity-rossiyskogo-lidera-1131903071.html

https://crimea.ria.ru/20241007/vzryvy-gremyat-na-ukraine--v-kieve-upal-oblomok-rakety-1140889950.html

https://crimea.ria.ru/20241007/nato-perebrasyvaet-na-ukrainu-boevikov-iz-stran-blizhnego-vostoka--svr-1140903317.html

https://crimea.ria.ru/20241007/v-khersonskoy-oblasti-vzorvali-v-mashine-glavu-rayotdela-politsii-1140904834.html

https://crimea.ria.ru/20241007/nad-chernym-morem-ozhidayutsya-smerchi--mchs-1140901614.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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