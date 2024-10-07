Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241007/glavnoe-za-den-7-oktyabrya-1140912071.html
Главное за день: 7 октября
Главное за день: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Главное за день: 7 октября
Глава российского государства Владимир Путин принимает поздравления в свой день рождения. Российские военнослужащие освободили Гродовку в ДНР, высокоточными... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T22:30
2024-10-07T22:30
главное за день
новости
россия
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140912378_691:0:2845:1212_1920x0_80_0_0_f07a4a7161b7d90e6eb4b9e9bb44bcfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин принимает поздравления в свой день рождения. Российские военнослужащие освободили Гродовку в ДНР, высокоточными ударами уничтожены два украинских военных аэродрома. На Украине готовят провокацию против России с применением химического оружия. Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено еще одно обвинение – в растрате 3,2 миллиарда рублей. На трассе М-2 "Крым" произошло масштабное ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президента России Владимира Путина поздравляют с днем рожденияВ понедельник, 7 октября, президент РФ и верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Владимир Путин отмечает свое 72-летие. Руководители Крыма и Севастополя поздравили главу государства с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья и новых успехов.Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что под руководством Путина Россия вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового, многополярного миропорядка.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что для него является большой честью работать в команде президента – "сильного лидера и мудрого наставника.Армия России освободила Гродовку в ДНРПодразделения группировки "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Кроме того, за сутки была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, а также нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА.Киев готовит провокацию с химоружиемПровокации с использованием запрещенного химического оружия готовятся с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", – сказал он.Тем временем Украина сама применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации и для совершения терактов, но Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублейЭкс-замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного чиновника Мурада Мусаева."Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения", – цитирует РИА Новости адвоката.По словам Мурада Мусаева, это дело возбуждено около восьми лет назад и относится к событиям 2015 года.В ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" погибли три человекаМассовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым". В результате погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщили региональное управление МВД и прокуратура Московской области."На 103 км трассы М-2 "Крым" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями", – говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20241007/vladimir-putin-v-krymu--znakovye-vizity-rossiyskogo-lidera-1131903071.html
https://crimea.ria.ru/20241007/vzryvy-gremyat-na-ukraine--v-kieve-upal-oblomok-rakety-1140889950.html
https://crimea.ria.ru/20241007/nato-perebrasyvaet-na-ukrainu-boevikov-iz-stran-blizhnego-vostoka--svr-1140903317.html
https://crimea.ria.ru/20241007/v-khersonskoy-oblasti-vzorvali-v-mashine-glavu-rayotdela-politsii-1140904834.html
https://crimea.ria.ru/20241007/nad-chernym-morem-ozhidayutsya-smerchi--mchs-1140901614.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140912378_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_1af45e6092a4b076d0b1c582817bb3a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 7 октября

Главные события и заявления понедельника, 7 октября

22:30 07.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин принимает поздравления в свой день рождения. Российские военнослужащие освободили Гродовку в ДНР, высокоточными ударами уничтожены два украинских военных аэродрома. На Украине готовят провокацию против России с применением химического оружия. Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено еще одно обвинение – в растрате 3,2 миллиарда рублей. На трассе М-2 "Крым" произошло масштабное ДТП с участием 12 автомобилей, погибли три человека.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Президента России Владимира Путина поздравляют с днем рождения

В понедельник, 7 октября, президент РФ и верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Владимир Путин отмечает свое 72-летие. Руководители Крыма и Севастополя поздравили главу государства с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья и новых успехов.
Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что под руководством Путина Россия вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового, многополярного миропорядка.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что для него является большой честью работать в команде президента – "сильного лидера и мудрого наставника.
Президент РФ В. Путин посетил байк-шоу мотоклуба Ночные волки в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Вчера, 16:37
Владимир Путин в Крыму – знаковые визиты российского лидера

Армия России освободила Гродовку в ДНР

Подразделения группировки "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, а также нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА.
Пожар в Киеве
Вчера, 09:04
Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты

Киев готовит провокацию с химоружием

Провокации с использованием запрещенного химического оружия готовятся с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", – сказал он.
Тем временем Украина сама применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации и для совершения терактов, но Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует эти факты.
Наемники
Вчера, 15:57
НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР

Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного чиновника Мурада Мусаева.
"Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения", – цитирует РИА Новости адвоката.
По словам Мурада Мусаева, это дело возбуждено около восьми лет назад и относится к событиям 2015 года.
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
Вчера, 17:11
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции

В ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" погибли три человека

Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в подмосковном Серпухове на трассе М-2 "Крым". В результате погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщили региональное управление МВД и прокуратура Московской области.
"На 103 км трассы М-2 "Крым" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями", – говорится в сообщении.
Смерч над морем
Вчера, 17:43
Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
 
Главное за деньНовостиРоссияРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди отступают: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 октября
22:30Главное за день: 7 октября
22:15Главные новости Крыма: 7 октября
21:54Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
21:32Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму
21:07В Симферополе выставили на торги кинотеатр "Космос"
20:52В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
20:32В Керчи на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
20:05В Ялте избили участника СВО: он сделал замечание за неправильную парковку
19:37Развожаев представил своего нового советника
19:20Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида
19:10Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша
18:57В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы
18:38Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
18:04Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения
17:43Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
17:32Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики
17:11В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
16:55Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
Лента новостейМолния