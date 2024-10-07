https://crimea.ria.ru/20241007/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-dobrovoltsem-igorem-klochkovym-1140907345.html

В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым

В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым - РИА Новости Крым, 07.10.2024

В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым

В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T20:52

2024-10-07T20:52

2024-10-07T20:52

михаил развожаев

севастополь

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Игорь Клочков родился и вырос Кемеровской области в семье инженера-энергетика. После окончания школы отслужил военную службу по призыву, получил военно-учетную специальность связиста. После армии он продолжил семейную традицию и стал работать в сфере энергетики.Отец Игоря Клочкова строил Балаклавскую ТЭС, а сам он работал на строительстве энергетических объектов по всей стране. Начало СВО застало мужчину в Анапе.После соответствующей подготовки Клочкова направили в зону проведения СВО, где он воевал грамотно и умело, обеспечивая связью подразделения российских войск в самых сложных условиях.За мужество и героизм, проявленные в боях, военнослужащий награжден государственными и ведомственными наградами. Игорь Клочков скончался в госпитале от ран, полученных в боях на Донецком направлении.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, память, утраты