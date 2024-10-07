Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241007/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-dobrovoltsem-igorem-klochkovym-1140907345.html
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T20:52
2024-10-07T20:52
михаил развожаев
севастополь
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Игорь Клочков родился и вырос Кемеровской области в семье инженера-энергетика. После окончания школы отслужил военную службу по призыву, получил военно-учетную специальность связиста. После армии он продолжил семейную традицию и стал работать в сфере энергетики.Отец Игоря Клочкова строил Балаклавскую ТЭС, а сам он работал на строительстве энергетических объектов по всей стране. Начало СВО застало мужчину в Анапе.После соответствующей подготовки Клочкова направили в зону проведения СВО, где он воевал грамотно и умело, обеспечивая связью подразделения российских войск в самых сложных условиях.За мужество и героизм, проявленные в боях, военнослужащий награжден государственными и ведомственными наградами. Игорь Клочков скончался в госпитале от ран, полученных в боях на Донецком направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, память, утраты
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым

В Севастополе проводили в последний путь погибшего на СВО добровольца Игоря Клочкова

20:52 07.10.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Игорь Клочков родился и вырос Кемеровской области в семье инженера-энергетика. После окончания школы отслужил военную службу по призыву, получил военно-учетную специальность связиста. После армии он продолжил семейную традицию и стал работать в сфере энергетики.
Отец Игоря Клочкова строил Балаклавскую ТЭС, а сам он работал на строительстве энергетических объектов по всей стране. Начало СВО застало мужчину в Анапе.

"Игорь Владимирович был патриотом своей страны, поэтому когда была объявлена частичная мобилизация, он добровольно прибыл в военкомат и попросил отправить его защищать Родину", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

После соответствующей подготовки Клочкова направили в зону проведения СВО, где он воевал грамотно и умело, обеспечивая связью подразделения российских войск в самых сложных условиях.
За мужество и героизм, проявленные в боях, военнослужащий награжден государственными и ведомственными наградами. Игорь Клочков скончался в госпитале от ран, полученных в боях на Донецком направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевИгорь Клочков
Игорь Клочков
© Telegram Михаил Развожаев
Игорь Клочков
Михаил РазвожаевСевастопольПамятьУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Главные новости Крыма: 7 октября
21:54Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
21:32Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму
21:07В Симферополе выставили на торги кинотеатр "Космос"
20:52В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
20:32В Керчи на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
20:05В Ялте избили участника СВО: он сделал замечание за неправильную парковку
19:37Развожаев представил своего нового советника
19:20Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида
19:10Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша
18:57В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы
18:38Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
18:04Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения
17:43Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
17:32Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики
17:11В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
16:55Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
16:37Владимир Путин в Крыму – знаковые визиты российского лидера
16:16Все службы Симферополя привели в повышенную готовность
16:07Центр Симферополя обесточен
Лента новостейМолния