https://crimea.ria.ru/20241007/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-dobrovoltsem-igorem-klochkovym-1140907345.html
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T20:52
2024-10-07T20:52
2024-10-07T20:52
михаил развожаев
севастополь
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Игорь Клочков родился и вырос Кемеровской области в семье инженера-энергетика. После окончания школы отслужил военную службу по призыву, получил военно-учетную специальность связиста. После армии он продолжил семейную традицию и стал работать в сфере энергетики.Отец Игоря Клочкова строил Балаклавскую ТЭС, а сам он работал на строительстве энергетических объектов по всей стране. Начало СВО застало мужчину в Анапе.После соответствующей подготовки Клочкова направили в зону проведения СВО, где он воевал грамотно и умело, обеспечивая связью подразделения российских войск в самых сложных условиях.За мужество и героизм, проявленные в боях, военнослужащий награжден государственными и ведомственными наградами. Игорь Клочков скончался в госпитале от ран, полученных в боях на Донецком направлении.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, память, утраты
В Севастополе простились с погибшим добровольцем Игорем Клочковым
В Севастополе проводили в последний путь погибшего на СВО добровольца Игоря Клочкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, оператора аппаратной связи Игоря Клочкова, он умер от полученных ранений в зоне СВО при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Игорь Клочков родился и вырос Кемеровской области в семье инженера-энергетика. После окончания школы отслужил военную службу по призыву, получил военно-учетную специальность связиста. После армии он продолжил семейную традицию и стал работать в сфере энергетики.
Отец Игоря Клочкова строил Балаклавскую ТЭС, а сам он работал на строительстве энергетических объектов по всей стране. Начало СВО застало мужчину в Анапе.
"Игорь Владимирович был патриотом своей страны, поэтому когда была объявлена частичная мобилизация, он добровольно прибыл в военкомат и попросил отправить его защищать Родину", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
После соответствующей подготовки Клочкова направили в зону проведения СВО, где он воевал грамотно и умело, обеспечивая связью подразделения российских войск в самых сложных условиях.
За мужество и героизм, проявленные в боях, военнослужащий награжден государственными и ведомственными наградами. Игорь Клочков скончался в госпитале от ран, полученных в боях на Донецком направлении.