https://crimea.ria.ru/20241003/v-chetyrekh-oblastyakh-ukrainy-vzorvany-podstantsii-i-lep-1140814894.html

В четырех областях Украины взорваны подстанции и ЛЭП

В четырех областях Украины взорваны подстанции и ЛЭП - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В четырех областях Украины взорваны подстанции и ЛЭП

Власти Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктурных объектов, в том числе... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T09:29

2024-10-03T09:29

2024-10-03T09:29

украина

взрыв

инфраструктура

новости

одесская область

днепропетровская область

харьковская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктурных объектов, в том числе подстанций и линий электропередачи.В результате взрывов объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил в четверг глава местной администрации Иван Федоров.В своем Telegram-канале чиновник написал, что в области за минувшие сутки прогремело более 400 взрывов. Какие именно объекты повреждены не уточняется.Кроме того, заводы и линии электропередачи пострадали от взрывов в Днепропетровской области, информирует глава облсовета Николай Лукашук.Также пострадали высоковольтные линии электропередачи в Харькове, в связи с чем возможны перебои со светом, предупредил мэр города Игорь Терехов."Повреждены высоковольтные линии. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - написал он в своем Telegram-канале.По информации украинского издания "Страна.ua", перебои с электроснабжением также в Одессе и Одесской области. Причина: повреждение электроподстанции.В ночь на четверг в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумской и Одесской областях, а также ряде других регионов Украины.Кроме того, серия мощных взрывов и повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Кривом Роге, Одесской области и Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 украинских дронов ликвидированы за ночь над четырьмя регионами РоссииПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на ЗападеВ МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, инфраструктура, новости, одесская область, днепропетровская область, харьковская область, запорожская область