https://crimea.ria.ru/20241003/glavnye-novosti-kryma-3-oktyabrya-1140838046.html

Главные новости Крыма: 3 октября

Главные новости Крыма: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Главные новости Крыма: 3 октября

В Севастополе пройдут масштабные учения теробороны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. На медиафоруме в... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T22:55

2024-10-03T22:55

2024-10-03T22:55

главное за день

крым

новости крыма

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89d30531dfa2629f58c28a2be3378427.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут масштабные учения теробороны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. На медиафоруме в Крыму открылась фотовыставка военкора РИА Новости Крым. В Феодосии школьник получил награду за спасение утопающего. В Госсовете Крыма рассмотрят законопроект о компенсации приезжим медикам за строительство жилья. В Севастополе в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим от ЧС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Севастополе пройдут учения с привлечением авиацииГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. По данным губернатора, тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности под контролем силовых структур, подчеркнул глава Севастополя и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Валентина Матвиенко посетила СевастопольСевастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы развития инфраструктуры. В ходе встречи, в том числе, обсудили вопросы качества системы отопления.Также председатель Совета Федерации посетила Севастопольскую детскую школу искусств.Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в КрымуФотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ имени Вернадского. Она посвящена жизни новых регионов Российской Федерации - Херсонской и Запорожской областей, преобразованиям, произошедшим в них за два года вместе с Россией и другим важным и историческим событиям.Все фото сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы.В Феодосии школьник спас утопающего11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии, за что школьника наградили знаком отличия "За доблесть и заслуги" III степени.По данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, 11-летний Никита Мельников увидел тонущего в штормящем море пенсионера 27 августа. Мальчик кинулся на помощь, затем к школьнику присоединились другие люди. Так 70-летний отдыхающий из Рязани был спасен.Приезжим медикам в Крыму помогут с жильемПредседатель комитета по здравоохранению Анна Рубель сообщила, что Госсовет РК рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, и на строительство собственного дома.Также, по ее словам, в конце прошлого года главой республики был внесен закон о том, чтобы можно было использовать эти средства на оплату ипотеки.Выплаты пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличилиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выплаты пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера будут увеличены в полтора раза. По данным губернатора, теперь размер единовременной выплаты будет составлять 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит: при частичной утрате — 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч и единовременное пособие в связи с гибелью члена семьи — 1,5 миллиона рублей. Кроме того, единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20241003/pochemu-ukrainskie-natsisty-ubivayut-zhurnalistov-v-zone-svo--mnenie-1140819887.html

https://crimea.ria.ru/20241003/na-voinskom-kladbische-pod-kerchyu-poiskoviki-nashli-ostanki-13-boytsov-1140821854.html

https://crimea.ria.ru/20241003/v-simferopole-trolleybus-smyal-dve-legkovushki--ranen-passazhir-1140836356.html

https://crimea.ria.ru/20241003/opasnyy-virus-marburg---mozhet-li-on-priyti-v-krym-i-kakovy-simptomy-1140826742.html

https://crimea.ria.ru/20241003/frantsuzskiy-kruassan-i-russkiy-pryanik-kak-v-krymu-nalazheno-proizvodstvo-1140828473.html

https://crimea.ria.ru/20241003/kogda-zavershat-prokladku-trub-vodootvedeniya-v-starom-gorode-simferopolya-1140826073.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, общество, новости