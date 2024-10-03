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Главные новости Крыма: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Главные новости Крыма: 3 октября
Главные новости Крыма: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Главные новости Крыма: 3 октября
В Севастополе пройдут масштабные учения теробороны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. На медиафоруме в... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T22:55
2024-10-03T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут масштабные учения теробороны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. На медиафоруме в Крыму открылась фотовыставка военкора РИА Новости Крым. В Феодосии школьник получил награду за спасение утопающего. В Госсовете Крыма рассмотрят законопроект о компенсации приезжим медикам за строительство жилья. В Севастополе в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим от ЧС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Севастополе пройдут учения с привлечением авиацииГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. По данным губернатора, тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности под контролем силовых структур, подчеркнул глава Севастополя и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Валентина Матвиенко посетила СевастопольСевастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы развития инфраструктуры. В ходе встречи, в том числе, обсудили вопросы качества системы отопления.Также председатель Совета Федерации посетила Севастопольскую детскую школу искусств.Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в КрымуФотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ имени Вернадского. Она посвящена жизни новых регионов Российской Федерации - Херсонской и Запорожской областей, преобразованиям, произошедшим в них за два года вместе с Россией и другим важным и историческим событиям.Все фото сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы.В Феодосии школьник спас утопающего11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии, за что школьника наградили знаком отличия "За доблесть и заслуги" III степени.По данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, 11-летний Никита Мельников увидел тонущего в штормящем море пенсионера 27 августа. Мальчик кинулся на помощь, затем к школьнику присоединились другие люди. Так 70-летний отдыхающий из Рязани был спасен.Приезжим медикам в Крыму помогут с жильемПредседатель комитета по здравоохранению Анна Рубель сообщила, что Госсовет РК рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, и на строительство собственного дома.Также, по ее словам, в конце прошлого года главой республики был внесен закон о том, чтобы можно было использовать эти средства на оплату ипотеки.Выплаты пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличилиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выплаты пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера будут увеличены в полтора раза. По данным губернатора, теперь размер единовременной выплаты будет составлять 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит: при частичной утрате — 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч и единовременное пособие в связи с гибелью члена семьи — 1,5 миллиона рублей. Кроме того, единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20241003/pochemu-ukrainskie-natsisty-ubivayut-zhurnalistov-v-zone-svo--mnenie-1140819887.html
https://crimea.ria.ru/20241003/na-voinskom-kladbische-pod-kerchyu-poiskoviki-nashli-ostanki-13-boytsov-1140821854.html
https://crimea.ria.ru/20241003/v-simferopole-trolleybus-smyal-dve-legkovushki--ranen-passazhir-1140836356.html
https://crimea.ria.ru/20241003/opasnyy-virus-marburg---mozhet-li-on-priyti-v-krym-i-kakovy-simptomy-1140826742.html
https://crimea.ria.ru/20241003/frantsuzskiy-kruassan-i-russkiy-pryanik-kak-v-krymu-nalazheno-proizvodstvo-1140828473.html
https://crimea.ria.ru/20241003/kogda-zavershat-prokladku-trub-vodootvedeniya-v-starom-gorode-simferopolya-1140826073.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, новости
Главные новости Крыма: 3 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 3 октября

22:55 03.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут масштабные учения теробороны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом. На медиафоруме в Крыму открылась фотовыставка военкора РИА Новости Крым. В Феодосии школьник получил награду за спасение утопающего. В Госсовете Крыма рассмотрят законопроект о компенсации приезжим медикам за строительство жилья. В Севастополе в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим от ЧС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

В Севастополе пройдут учения с привлечением авиации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. По данным губернатора, тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.
Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности под контролем силовых структур, подчеркнул глава Севастополя и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Руководитель регионального подразделения медиагруппы Россия сегодня в Симферополе Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Вчера, 11:50
Почему украинские нацисты убивают журналистов в зоне СВО – мнение

Валентина Матвиенко посетила Севастополь

Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы развития инфраструктуры. В ходе встречи, в том числе, обсудили вопросы качества системы отопления.
Также председатель Совета Федерации посетила Севастопольскую детскую школу искусств.
На воинском кладбище под Керчью нашли останки еще трех советских бойцов
Вчера, 21:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов

Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму

Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ имени Вернадского. Она посвящена жизни новых регионов Российской Федерации - Херсонской и Запорожской областей, преобразованиям, произошедшим в них за два года вместе с Россией и другим важным и историческим событиям.
Все фото сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы.
ДТП с троллейбусом и легковушками в Симферополе
Вчера, 20:11Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир

В Феодосии школьник спас утопающего

11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии, за что школьника наградили знаком отличия "За доблесть и заслуги" III степени.
По данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, 11-летний Никита Мельников увидел тонущего в штормящем море пенсионера 27 августа. Мальчик кинулся на помощь, затем к школьнику присоединились другие люди. Так 70-летний отдыхающий из Рязани был спасен.
Болит живот
Вчера, 16:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Опасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы

Приезжим медикам в Крыму помогут с жильем

Председатель комитета по здравоохранению Анна Рубель сообщила, что Госсовет РК рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, и на строительство собственного дома.
Также, по ее словам, в конце прошлого года главой республики был внесен закон о том, чтобы можно было использовать эти средства на оплату ипотеки.
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Вчера, 16:15
Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство

Выплаты пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выплаты пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера будут увеличены в полтора раза. По данным губернатора, теперь размер единовременной выплаты будет составлять 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит: при частичной утрате — 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч и единовременное пособие в связи с гибелью члена семьи — 1,5 миллиона рублей. Кроме того, единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч рублей.
Симферополь. Старый город - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Вчера, 15:31
Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
22:55Главные новости Крыма: 3 октября
22:22Главное за день: 3 октября
21:48Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
21:3660 россиян эвакуированы из Ливана в Москву - МЧС
21:06На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
20:50Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина
20:41Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН
20:11В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
20:05Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим
19:46В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
19:33Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
19:21Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
19:12Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
18:56Что взорвалось возле Курской АЭС
18:45Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать
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18:21Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
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