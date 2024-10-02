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Подозрительный кейс нашли в Севастополе

Подозрительный кейс нашли в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Подозрительный кейс нашли в Севастополе

Следователи, кинологи с собаками и взрывотехники обследовали подозрительный металлический чемодан, который был оставлен неизвестными в одном из троллейбусов... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T17:09

2024-10-02T17:09

2024-10-02T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Следователи, кинологи с собаками и взрывотехники обследовали подозрительный металлический чемодан, который был оставлен неизвестными в одном из троллейбусов Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульно-постовой службы, госавтоинспекторы, полицейские кинологи и взрывотехнической службы Росгвардии, которые обследовали подозрительный кейс, но опасных предметов не обнаружили."Внутри чемодана находился биоэнергомассажер и его комплектующие. Полиция Севастополя устанавливает владельца забытого в троллейбусе электрического прибора", - сообщает пресс-служба.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГУгроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейкКрым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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