https://crimea.ria.ru/20241001/12-naselennykh-punktov-kryma-ostalis-bez-sveta-1140764893.html

21 населенный пункт Крыма остался без света

21 населенный пункт Крыма остался без света - РИА Новости Крым, 01.10.2024

21 населенный пункт Крыма остался без света

В Белогорском, Красногвардейском, Советском районах Крыма, а также в Керчи из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T11:11

2024-10-01T11:11

2024-10-01T11:49

гуп рк "крымэнерго"

керчь

красногвардейский район

советский район

белогорский район

новости крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском, Красногвардейском, Советском районах Крыма, а также в Керчи из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале."Аварийное отключение в населенных пунктах: Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка, Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Также, по данным "Крымэнерго", частично без электроэнергии осталась Керчь и два населенных пункта Красногвардейского района."Аварийное отключение в населенных пунктах: Октябрьское, Новоивановка", – сказано в сообщении.В Советском районе Крыма без электричества село Пруды.Восстановить электроснабжение также планируется в течение трех часов, добавили на предприятии.Ранее в "Крымэнерго" сообщили об отключении электричества в Сакском и Симферопольском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресовСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

керчь

красногвардейский район

советский район

белогорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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