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21 населенный пункт Крыма остался без света
21 населенный пункт Крыма остался без света - РИА Новости Крым, 01.10.2024
21 населенный пункт Крыма остался без света
В Белогорском, Красногвардейском, Советском районах Крыма, а также в Керчи из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T11:11
2024-10-01T11:11
2024-10-01T11:49
гуп рк "крымэнерго"
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском, Красногвардейском, Советском районах Крыма, а также в Керчи из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале."Аварийное отключение в населенных пунктах: Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка, Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Также, по данным "Крымэнерго", частично без электроэнергии осталась Керчь и два населенных пункта Красногвардейского района."Аварийное отключение в населенных пунктах: Октябрьское, Новоивановка", – сказано в сообщении.В Советском районе Крыма без электричества село Пруды.Восстановить электроснабжение также планируется в течение трех часов, добавили на предприятии.Ранее в "Крымэнерго" сообщили об отключении электричества в Сакском и Симферопольском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресовСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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красногвардейский район
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гуп рк "крымэнерго", керчь, красногвардейский район, советский район, белогорский район, новости крыма, отключение электроэнергии
21 населенный пункт Крыма остался без света
21 населенный пункт в трех районах Крыма остался без света
11:11 01.10.2024 (обновлено: 11:49 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском, Красногвардейском, Советском районах Крыма, а также в Керчи из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале.
"Аварийное отключение в населенных пунктах: Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка, Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.
По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Также, по данным "Крымэнерго", частично без электроэнергии осталась Керчь и два населенных пункта Красногвардейского района.
"Аварийное отключение в населенных пунктах: Октябрьское, Новоивановка", – сказано в сообщении.
В Советском районе Крыма без электричества село Пруды.
Восстановить электроснабжение также планируется в течение трех часов, добавили на предприятии.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили об отключении электричества в Сакском
и Симферопольском
районах.
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