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Главные новости Крыма: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Главные новости Крыма: 11 сентября
Главные новости Крыма: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Главные новости Крыма: 11 сентября
Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Севастополе призывают не верить фейковым сообщениям о подготовке... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T22:30
2024-09-11T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Севастополе призывают не верить фейковым сообщениям о подготовке нападений на школы города. В Симферополе обучают журналистике через истории военкоров. Эксперт объяснил смысл саммита "Крымская платформа". Бывший министр МЧС Крыма арестован.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПопытка захвата буровой установки "Крым-2"Российские военные уничтожили морской десант противника, который пытался захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 американских катерах Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины. Восемь морских катеров были потоплены, до 80 украинских военнослужащих уничтожены. Шесть украинских катеров ретировались, оставив в воде раненых боевиков.Фейк об угрозе захвата заложников в школахВ сети распространяется недостоверная информация о подготовке нападений на школы Севастополя. Антитеррористическая комиссия города сообщила, что такие сообщения враг использует для создания панических настроений. Украинские спецслужбы в Telegram создают сообщества, где обсуждают нападения на школы в РФ, сообщают об угрозах взрывов, захвате заложников и совершении других преступлений. Севастопольцев просят не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Обучение журналистике через истории военкоровКФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе презентовал цикл видеолекций по истории российской военной журналистики с рассказами о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня". 12 серий научно-популярных роликов построены на информации о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции."Крымская платформа" на Украине – политический фарс11 сентября на Украине открылся третий саммит "Крымской платформы" с участием главы сената Чехии, премьеров Хорватии и Латвии, президента Литвы и представителей других стран. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Саммит "Крымская платформа" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, политический фарс ради денег от США.Арест экс-главы МЧС КрымаБывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева суд арестовал на два месяца. Ему вменяется превышение должностных полномочий. С 2020 года Сергей Садаклиев работал в должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону. С 5 февраля 2021 года занял пост министра МЧС Республики Крым. 5 августа текущего года он покинул пост по собственному желанию.
https://crimea.ria.ru/20240911/zhgut-iz-sobachego-povodka-shkolniki-spasli-postradavshego-v-dtp-muzhchinu-1140283769.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 11 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 11 сентября

22:30 11.09.2024 (обновлено: 23:11 11.09.2024)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСамоподъемная нефтяная буровая установка "Крым-2"
Самоподъемная нефтяная буровая установка Крым-2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Севастополе призывают не верить фейковым сообщениям о подготовке нападений на школы города. В Симферополе обучают журналистике через истории военкоров. Эксперт объяснил смысл саммита "Крымская платформа". Бывший министр МЧС Крыма арестован.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Попытка захвата буровой установки "Крым-2"

Российские военные уничтожили морской десант противника, который пытался захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 американских катерах Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины. Восемь морских катеров были потоплены, до 80 украинских военнослужащих уничтожены. Шесть украинских катеров ретировались, оставив в воде раненых боевиков.

Фейк об угрозе захвата заложников в школах

В сети распространяется недостоверная информация о подготовке нападений на школы Севастополя. Антитеррористическая комиссия города сообщила, что такие сообщения враг использует для создания панических настроений. Украинские спецслужбы в Telegram создают сообщества, где обсуждают нападения на школы в РФ, сообщают об угрозах взрывов, захвате заложников и совершении других преступлений. Севастопольцев просят не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
18:26
Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП

Обучение журналистике через истории военкоров

КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе презентовал цикл видеолекций по истории российской военной журналистики с рассказами о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня". 12 серий научно-популярных роликов построены на информации о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции.

"Крымская платформа" на Украине – политический фарс

11 сентября на Украине открылся третий саммит "Крымской платформы" с участием главы сената Чехии, премьеров Хорватии и Латвии, президента Литвы и представителей других стран. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Саммит "Крымская платформа" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, политический фарс ради денег от США.
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16:11
По законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют Россию

Арест экс-главы МЧС Крыма

Бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева суд арестовал на два месяца. Ему вменяется превышение должностных полномочий. С 2020 года Сергей Садаклиев работал в должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону. С 5 февраля 2021 года занял пост министра МЧС Республики Крым. 5 августа текущего года он покинул пост по собственному желанию.
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
23:11
Главное за день: 11 сентября
 
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