https://crimea.ria.ru/20240911/glavnye-novosti-kryma-11-sentyabrya-1140286752.html
Главные новости Крыма: 11 сентября
Главные новости Крыма: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Главные новости Крыма: 11 сентября
Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Севастополе призывают не верить фейковым сообщениям о подготовке... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T22:30
2024-09-11T22:30
2024-09-11T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Севастополе призывают не верить фейковым сообщениям о подготовке нападений на школы города. В Симферополе обучают журналистике через истории военкоров. Эксперт объяснил смысл саммита "Крымская платформа". Бывший министр МЧС Крыма арестован.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПопытка захвата буровой установки "Крым-2"Российские военные уничтожили морской десант противника, который пытался захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 американских катерах Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины. Восемь морских катеров были потоплены, до 80 украинских военнослужащих уничтожены. Шесть украинских катеров ретировались, оставив в воде раненых боевиков.Фейк об угрозе захвата заложников в школахВ сети распространяется недостоверная информация о подготовке нападений на школы Севастополя. Антитеррористическая комиссия города сообщила, что такие сообщения враг использует для создания панических настроений. Украинские спецслужбы в Telegram создают сообщества, где обсуждают нападения на школы в РФ, сообщают об угрозах взрывов, захвате заложников и совершении других преступлений. Севастопольцев просят не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Обучение журналистике через истории военкоровКФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе презентовал цикл видеолекций по истории российской военной журналистики с рассказами о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня". 12 серий научно-популярных роликов построены на информации о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции."Крымская платформа" на Украине – политический фарс11 сентября на Украине открылся третий саммит "Крымской платформы" с участием главы сената Чехии, премьеров Хорватии и Латвии, президента Литвы и представителей других стран. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Саммит "Крымская платформа" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, политический фарс ради денег от США.Арест экс-главы МЧС КрымаБывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева суд арестовал на два месяца. Ему вменяется превышение должностных полномочий. С 2020 года Сергей Садаклиев работал в должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону. С 5 февраля 2021 года занял пост министра МЧС Республики Крым. 5 августа текущего года он покинул пост по собственному желанию.
https://crimea.ria.ru/20240911/zhgut-iz-sobachego-povodka-shkolniki-spasli-postradavshego-v-dtp-muzhchinu-1140283769.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Севастополе призывают не верить фейковым сообщениям о подготовке нападений на школы города. В Симферополе обучают журналистике через истории военкоров. Эксперт объяснил смысл саммита "Крымская платформа". Бывший министр МЧС Крыма арестован.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Попытка захвата буровой установки "Крым-2"
Российские военные уничтожили морской десант
противника, который пытался захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 американских катерах Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины. Восемь морских катеров были потоплены, до 80 украинских военнослужащих уничтожены. Шесть украинских катеров ретировались, оставив в воде раненых боевиков.
Фейк об угрозе захвата заложников в школах
В сети распространяется недостоверная информация о подготовке нападений на школы Севастополя. Антитеррористическая комиссия города сообщила, что такие сообщения враг использует для создания панических настроений. Украинские спецслужбы в Telegram создают сообщества
, где обсуждают нападения на школы в РФ, сообщают об угрозах взрывов, захвате заложников и совершении других преступлений. Севастопольцев просят не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Обучение журналистике через истории военкоров
КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе презентовал цикл видеолекций
по истории российской военной журналистики с рассказами о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня". 12 серий научно-популярных роликов построены на информации о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции.
"Крымская платформа" на Украине – политический фарс
11 сентября на Украине открылся третий саммит "Крымской платформы" с участием главы сената Чехии, премьеров Хорватии и Латвии, президента Литвы и представителей других стран. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Саммит "Крымская платформа" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима, политический фарс ради денег от США
.
Арест экс-главы МЧС Крыма
Бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева суд арестовал
на два месяца. Ему вменяется превышение должностных полномочий. С 2020 года Сергей Садаклиев работал в должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону. С 5 февраля 2021 года занял пост министра МЧС Республики Крым. 5 августа текущего года он покинул пост по собственному желанию.