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Главные новости Крыма: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Главные новости Крыма: 10 сентября
Главные новости Крыма: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Главные новости Крыма: 10 сентября
В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий, а Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек. В Крыму после капремонта откроется РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T22:22
2024-09-10T22:22
новости
новости крыма
единый день голосования - 2024
выборы в крыму и севастополе
крым
ялта
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий, а Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек. В Крыму после капремонта откроется ряд объектов здравоохранения. Больше 500 участников СВО и членов их семей зачислят в училища Севастополя без экзаменов. Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах. В Ялте торжественно открыли памятник дружбе человека и собаки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги выборов в КрымуВ состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым по итогам выборов вошли 75 депутатов от трех политических партий. Об этом сообщил глава Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.По его данным, 50 депутатов избраны по республиканскому городскому округу и 25 – по одномандатным избирательным округам.В парламент Крыма прошли представители трех политических партий: "Единая Россия" (74,87%), ЛДПР (5,71%) и КПРФ (5,15%).Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме, отметил на аппаратном совещании правительства города директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.Откроют новые больницыВ Крыму до конца года введут в работу еще несколько значимых объекта здравоохранения, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6. Кроме того, после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3. Также должно открыться после ремонта инфекционное отделение в Бахчисарае.Новые возможности для участников СВОБолее 400 человек из числа участников СВО и членов их семей уже зачислены в учреждения среднего профессионального образования Севастополя без экзаменов в рамках федеральной и региональной квот, и еще 130 мест зарезервировано для них до 25 ноября. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос."У нас с этого года существует возможность поступления участников СВО и членов их семей по федеральной квоте: вне зависимости от результатов выпускных экзаменов в 9 классе они имеют первоочередное право зачисления в учебные заведения. У нас было подано 338 заявлений по федеральной квоте, и они были удовлетворены в полном объеме", – рассказал он, докладывая о вступительной кампании в местные образовательные учреждения.На заводе скрывали вредные выбросыПрокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновные оштрафованы и привлечены к административной ответственности.В Ялте открыли новый памятникНа набережной Ялты состоялось торжественное открытие новой скульптурной группы "Теперь вместе навсегда". Она посвящена псу Мухтару, которого называют ялтинским Хатико, и его погибшему хозяину. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Композиция представляет собой фигуру пса и его хозяина, который, как гласит местная легенда, был спасателем на пляже и погиб во время работы. Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.
https://crimea.ria.ru/20240910/senator-ot-kryma-otsenila-yazykovye-patruli-na-ukraine-1140261292.html
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Главные новости Крыма: 10 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 10 сентября

22:22 10.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодведение итогов выборов 2024 года Избирательной комиссией Республики Крым
Подведение итогов выборов 2024 года Избирательной комиссией Республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий, а Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек. В Крыму после капремонта откроется ряд объектов здравоохранения. Больше 500 участников СВО и членов их семей зачислят в училища Севастополя без экзаменов. Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах. В Ялте торжественно открыли памятник дружбе человека и собаки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Итоги выборов в Крыму

В состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым по итогам выборов вошли 75 депутатов от трех политических партий. Об этом сообщил глава Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
По его данным, 50 депутатов избраны по республиканскому городскому округу и 25 – по одномандатным избирательным округам.
В парламент Крыма прошли представители трех политических партий: "Единая Россия" (74,87%), ЛДПР (5,71%) и КПРФ (5,15%).
Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме, отметил на аппаратном совещании правительства города директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.
"Это была самая длительная избирательная кампания на территории Севастополя – 12 дней шло голосование. Любой длительный процесс – это всегда работа с повышенным напряжением, но система и инфраструктура с этим в целом справились. В целом избирательная кампания прошла в спокойном рабочем режиме", – сказал он.
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Откроют новые больницы

В Крыму до конца года введут в работу еще несколько значимых объекта здравоохранения, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6. Кроме того, после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3. Также должно открыться после ремонта инфекционное отделение в Бахчисарае.
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Новые возможности для участников СВО

Более 400 человек из числа участников СВО и членов их семей уже зачислены в учреждения среднего профессионального образования Севастополя без экзаменов в рамках федеральной и региональной квот, и еще 130 мест зарезервировано для них до 25 ноября. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.
"У нас с этого года существует возможность поступления участников СВО и членов их семей по федеральной квоте: вне зависимости от результатов выпускных экзаменов в 9 классе они имеют первоочередное право зачисления в учебные заведения. У нас было подано 338 заявлений по федеральной квоте, и они были удовлетворены в полном объеме", – рассказал он, докладывая о вступительной кампании в местные образовательные учреждения.
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На заводе скрывали вредные выбросы

Прокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновные оштрафованы и привлечены к административной ответственности.
"Установлено, что субъектом хозяйствования не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами. Кроме того, выявлены нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха", - говорится в тексте.
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Композиция представляет собой фигуру пса и его хозяина, который, как гласит местная легенда, был спасателем на пляже и погиб во время работы. Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.
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НовостиНовости КрымаЕдиный день голосования - 2024Выборы в Крыму и СевастополеКрымЯлтаСевастополь
 
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22:22Главные новости Крыма: 10 сентября
21:56"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств
21:44Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь
21:33Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
21:17Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
20:38Очереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему
20:15Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
19:41В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
19:36Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
19:29В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна
19:13Удары ВСУ по Москве имеют психологическое значение – эксперт
18:45Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине
18:33На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник
18:07Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину
17:58Один человек погиб и пятеро ранены в результате взрыва на ТЭС в Армении
17:43Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом
17:09Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице
16:39Перешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизмену
16:18В Симферопольском районе "Нива" сбила девочку
16:15США провоцируют гонку вооружений - Путин
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