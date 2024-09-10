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Главные новости Крыма: 10 сентября

Главные новости Крыма: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Главные новости Крыма: 10 сентября

В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий, а Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек. В Крыму после капремонта откроется РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T22:22

2024-09-10T22:22

2024-09-10T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий, а Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человек. В Крыму после капремонта откроется ряд объектов здравоохранения. Больше 500 участников СВО и членов их семей зачислят в училища Севастополя без экзаменов. Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах. В Ялте торжественно открыли памятник дружбе человека и собаки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги выборов в КрымуВ состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым по итогам выборов вошли 75 депутатов от трех политических партий. Об этом сообщил глава Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.По его данным, 50 депутатов избраны по республиканскому городскому округу и 25 – по одномандатным избирательным округам.В парламент Крыма прошли представители трех политических партий: "Единая Россия" (74,87%), ЛДПР (5,71%) и КПРФ (5,15%).Избирательная кампания в Севастополе, которая длилась 12 дней и стала самой длительной для региона, прошла в спокойном рабочем режиме, отметил на аппаратном совещании правительства города директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.Откроют новые больницыВ Крыму до конца года введут в работу еще несколько значимых объекта здравоохранения, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6. Кроме того, после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3. Также должно открыться после ремонта инфекционное отделение в Бахчисарае.Новые возможности для участников СВОБолее 400 человек из числа участников СВО и членов их семей уже зачислены в учреждения среднего профессионального образования Севастополя без экзаменов в рамках федеральной и региональной квот, и еще 130 мест зарезервировано для них до 25 ноября. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос."У нас с этого года существует возможность поступления участников СВО и членов их семей по федеральной квоте: вне зависимости от результатов выпускных экзаменов в 9 классе они имеют первоочередное право зачисления в учебные заведения. У нас было подано 338 заявлений по федеральной квоте, и они были удовлетворены в полном объеме", – рассказал он, докладывая о вступительной кампании в местные образовательные учреждения.На заводе скрывали вредные выбросыПрокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновные оштрафованы и привлечены к административной ответственности.В Ялте открыли новый памятникНа набережной Ялты состоялось торжественное открытие новой скульптурной группы "Теперь вместе навсегда". Она посвящена псу Мухтару, которого называют ялтинским Хатико, и его погибшему хозяину. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Композиция представляет собой фигуру пса и его хозяина, который, как гласит местная легенда, был спасателем на пляже и погиб во время работы. Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.

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https://crimea.ria.ru/20240910/ne-mramornaya-a-zolotaya-pochemu-v-krymu-rastut-tseny-na-govyadinu-1140256190.html

https://crimea.ria.ru/20240910/tovary-iz-kryma-budut-prodavat-za-granitsey-pod-brendom-made-in-tavrida-1140262076.html

https://crimea.ria.ru/20240910/zhestkoe-troynoe-dtp-pod-yaltoy-tri-cheloveka-v-bolnitse-1140261474.html

https://crimea.ria.ru/20240910/geniy-alemdara-zhizn-i-muzyka-krymchanina-karamanova-1140234061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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