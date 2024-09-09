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Пять районов Крыма в понедельник остались без воды - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Пять районов Крыма в понедельник остались без воды
Пять районов Крыма в понедельник остались без воды - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Пять районов Крыма в понедельник остались без воды
В пяти районах Крыма в понедельник временно ограничили водоснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.09.2024
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2024-09-09T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В пяти районах Крыма в понедельник временно ограничили водоснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом сообщает "Вода Крыма".В Большой Алуште ориентировочно до 13:00 воды не будет в селе Рыбачье на улицах Виноградная, Садовая, Морская, Новоселова.В Бахчисарайском районе до полудня без воды жители улицы Юбилейная в селе Фурмановка.В Керчи до 16:00 отключены от водоснабжения ул. Кирова, 31-35, ул. Гудованцева, 1-3, ул. Еременко, 41, 43. До 12:00 в городе не будет воды по адресам: Вокзальное шоссе, ул. Заречная, ул. 450 Квартал, Ващенко, ул. Тимирязева, ул. Цымбала, пос. Мичурино. Силами филиала будет организован подвоз питьевой согласно по заявкам.В Ленинском районе до 14:00 без воды останутся села Белинское и Останино.До 12:00 водоснабжение ограничат в феодосийском поселке городского типа Курортное на улицах Подгорная и Пионерская.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуПритоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
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РИА Новости Крым
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Пять районов Крыма в понедельник остались без воды

В пяти районах Крыма в понедельник нет воды из-за ремонтов на сетях

10:02 09.09.2024 (обновлено: 10:03 09.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В пяти районах Крыма в понедельник временно ограничили водоснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом сообщает "Вода Крыма".
В Большой Алуште ориентировочно до 13:00 воды не будет в селе Рыбачье на улицах Виноградная, Садовая, Морская, Новоселова.
В Бахчисарайском районе до полудня без воды жители улицы Юбилейная в селе Фурмановка.
В Керчи до 16:00 отключены от водоснабжения ул. Кирова, 31-35, ул. Гудованцева, 1-3, ул. Еременко, 41, 43. До 12:00 в городе не будет воды по адресам: Вокзальное шоссе, ул. Заречная, ул. 450 Квартал, Ващенко, ул. Тимирязева, ул. Цымбала, пос. Мичурино. Силами филиала будет организован подвоз питьевой согласно по заявкам.
В Ленинском районе до 14:00 без воды останутся села Белинское и Останино.
До 12:00 водоснабжение ограничат в феодосийском поселке городского типа Курортное на улицах Подгорная и Пионерская.
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