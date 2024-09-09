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Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
На подъезде к Крымском мосту со стороны Тамани выросла очередь, часом ранее заторов не было. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T09:15
2024-09-09T09:15
2024-09-09T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту со стороны Тамани выросла очередь, часом ранее заторов не было. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
В очереди на Крымском мосту со стороны Тамани находятся 180 машин