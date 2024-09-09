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Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда

На подъезде к Крымском мосту со стороны Тамани выросла очередь, часом ранее заторов не было. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T09:15

2024-09-09T09:15

2024-09-09T09:15

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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту со стороны Тамани выросла очередь, часом ранее заторов не было. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп