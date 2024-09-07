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Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди
Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди
Два человека погибли и трое госпитализированы в результате крупного пожара в паркинге в подмосковном Одинцово, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T15:01
2024-09-07T15:01
2024-09-07T15:04
подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате крупного пожара в паркинге в подмосковном Одинцово, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.По данным спасателей, пожар начался днем в субботу, огонь распространился на площади 713 квадратных метров.Уточняется, что к этому времени пожар полностью ликвидирован. Предварительно, огонь уничтожил 20 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По сообщению Следкома, речь идет о многоуровневой автопарковке в поселке Лесной Городок Одинцовского округа. В настоящее время число погибших и пострадавших уточняется, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в СтавропольеВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек
подмосковье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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подмосковье, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, автомобиль, пожар
Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди
В пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье погибли два человека и сгорели машины
15:01 07.09.2024 (обновлено: 15:04 07.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате крупного пожара в паркинге в подмосковном Одинцово, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.
По данным спасателей, пожар начался днем в субботу, огонь распространился на площади 713 квадратных метров.
"К сожалению, два человека погибли. Пожарные спасли двух человек и 10 эвакуировали, трое госпитализированы", – сказано в сообщении.
Уточняется, что к этому времени пожар полностью ликвидирован. Предварительно, огонь уничтожил 20 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По сообщению Следкома, речь идет о многоуровневой автопарковке в поселке Лесной Городок Одинцовского округа. В настоящее время число погибших и пострадавших уточняется, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"На место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, которые в ближайшее время приступят к осмотру. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причин произошедшего", – сообщили в пресс-службе следственного главка СК России по Московской области.
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