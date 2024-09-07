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Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди

Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди

Два человека погибли и трое госпитализированы в результате крупного пожара в паркинге в подмосковном Одинцово, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T15:01

2024-09-07T15:01

2024-09-07T15:04

подмосковье

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

московская область

автомобиль

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате крупного пожара в паркинге в подмосковном Одинцово, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.По данным спасателей, пожар начался днем в субботу, огонь распространился на площади 713 квадратных метров.Уточняется, что к этому времени пожар полностью ликвидирован. Предварительно, огонь уничтожил 20 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По сообщению Следкома, речь идет о многоуровневой автопарковке в поселке Лесной Городок Одинцовского округа. В настоящее время число погибших и пострадавших уточняется, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в СтавропольеВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек

подмосковье

московская область

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2024

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подмосковье, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, автомобиль, пожар